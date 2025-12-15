VNGGames phát hành tựa game 'Naraka: Bladepoint' tại Việt Nam

VNGGames sẽ phát hành tựa game "Naraka: Bladepoint" tại Việt Nam ngày 30/12, mở đăng ký trước từ ngày 22/12 trên ứng dụng Level Up.

VNGGames vừa thông báo chính thức phát hành Naraka: Bladepoint tại thị trường trong nước. Tựa game hành động sinh tồn kết hợp yếu tố võ hiệp do hãng game NetEase sở hữu và studio 24 Entertainment phát triển sẽ ra mắt trên nền tảng PC vào ngày 30/12. Sản phẩm hướng đến trải nghiệm đối kháng dựa trên kỹ năng, với nhịp độ nhanh và yêu cầu kiểm soát nhân vật chính xác.

Từ ngày 22/12, người chơi tại Việt Nam có thể tải ứng dụng Level Up và đăng ký trước trên website. Game thủ sẽ nhận các phần thưởng tương ứng theo từng mốc số lượng đăng ký do VNGGames công bố.

Đồ họa trong game Naraka: Bladepoint. Ảnh: VNGGames

Phiên bản quốc tế của Naraka: Bladepoint từng tạo chú ý ngay khi được NetEase giới thiệu. Trong trò chơi, người dùng bước vào bối cảnh mang phong cách võ hiệp và tham gia các trận chiến. Mỗi trận đấu có tối đa 60 người chơi, chiến đấu cho đến khi chỉ còn một người chơi (hoặc một tổ đội 2/3 người).

Trước khi nhập cuộc, game thủ sẽ lựa chọn và nhập vai thành một vị tướng đại diện tham chiến, sử dụng đa dạng vũ khí và lối chơi, thay vì đặt trọng tâm vào ẩn nấp và đấu súng tầm xa như nhiều tựa game sinh tồn truyền thống.

Hệ thống nhân vật được thiết kế với bộ chiêu thức đặc trưng, tạo nên lối chơi khác biệt cho từng lựa chọn. Mỗi nhân vật sở hữu câu chuyện riêng, góp phần xây dựng thế giới giả tưởng của Naraka: Bladepoint. Trò chơi đưa các yếu tố văn hóa, lịch sử và thần thoại phương Đông đến gần hơn với cộng đồng game thủ toàn cầu.

Từ cuối năm 2022, NetEase đưa tựa game này thành bộ môn thể thao điện tử. Giải vô địch thế giới năm 2025 là mùa thứ tư, quy tụ loạt đội tuyển và tuyển thủ từ Bắc Mỹ, châu Âu, châu Á, Đông Nam Á và Trung Quốc. Đầu năm nay, trò chơi cũng trở thành một trong 13 nội dung thi đấu Esports tại Asian Games 20 ở Nagoya, Nhật Bản.

Hệ thống nhân vật được thiết kế với bộ chiêu thức đặc trưng. Ảnh: VNGGames

Đại diện VNGGames cho biết Naraka: Bladepoint là sản phẩm trọng điểm của hãng trong giai đoạn chuyển giao sang năm 2026. Nhà phát hành kỳ vọng trò chơi mở rộng lựa chọn trải nghiệm và tăng hoạt động cộng đồng của game thủ Việt.

"Với quyết định phát hành Naraka: Bladepoint tại Việt Nam, VNGGames muốn mang tới người chơi trải nghiệm riêng biệt, đa dạng, qua đó tiếp tục xây dựng và duy trì được một cộng đồng game thủ nước nhà vững mạnh, nhiệt huyết", bà Hoàng Lê Bảo Hân, đại diện VNGGames, chia sẻ.

Đồng thời VNGGames cũng kỳ vọng kiến tạo môi trường rèn luyện thể thao điện tử bài bản, chuyên nghiệp, giúp Việt Nam tìm được những cá nhân, tập thể đại diện tranh tài đấu trường khu vực, quốc tế.

Lan Anh