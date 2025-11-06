VNG ra mắt game mới Nghịch Thủy Hàn

VNGGames phát hành độc quyền game Nghịch Thủy Hàn tại thị trường Việt Nam, tổ chức lễ ra mắt tại các phòng máy và sự kiện online tặng quà, hôm 7/11.

Sự kiện ra mắt game mới sẽ được VNGGames tổ chức tại 50 phòng game trên toàn quốc, điểm nhấn tại hai phòng máy cao cấp là Viking Cyber Gaming (Hà Nội) và Gaming x Quang Trung (TP HCM). Tại đây, sự kiện tổ chức từ 10h đến 21h, gồm trải nghiệm game, tiệc nhẹ, giao lưu KOLs, check in nhận quà...

Người chơi trải nghiệm Nghịch Thủy Hàn ở một phòng game. Ảnh: VNG

Ở 50 phòng game toàn quốc, người chơi Nghịch Thủy Hàn từ ngày khai trương đến hết tháng 11 sẽ nhận ưu đãi: tạo nhân vật chơi đạt cấp 26 được tặng 2 giờ chơi miễn phí, đạt cấp 40 trong ngày sẽ bốc thăm trúng thưởng sau khi check in thành tích tại nhóm cộng đồng. Ngoài ra, ban tổ chức ưu đãi nhóm 2 hoặc 3 người chơi trở lên, gồm phần ăn, nước uống và giảm giá giờ chơi.

Các sinh viên sẽ nhận ưu đãi riêng qua sự kiện University Check, áp dụng từ 4/11 đến 11/11. Cụ thể, khi sinh viên chụp ảnh check in bảng LED quảng cáo có hình ảnh Nghịch Thủy Hàn ở đại học toàn quốc, đăng tải lên nhóm cộng đồng và điền thông tin để nhận quà. Quà tặng cho top 5 bài tương tác cao nhất là bộ ấn phẩm độc quyền của game trị giá 1 triệu đồng và các thẻ quà tặng Zing 100.000 đồng.

Quảng cáo game tại một trường đại học. Ảnh: VNG

Ở hoạt động trực tuyến là các sự kiện livestream, quay số may mắn nhận 10 chỉ vàng 9999 vào ngày 7/11, giao lưu KOLs, nhận quà tặng độc quyền và gói nạp.

Nghịch Thủy Hàn được sản xuất bởi NetEase và phát hành độc quyền ở Việt Nam bởi VNGGames trên nền tảng PC và Mobile, tích hợp AI vào hệ thống vận hành, có nhiều ý tưởng độc đáo. Theo đơn vị phát hành, Nghịch Thủy Hàn đạt thành tích ấn tượng ở Trung Quốc, đồng thời phiên bản quốc tế được gần 9 triệu lượt đăng ký.

Giao diện website game Nghịch Thủy Hàn. Ảnh: chụp màn hình

Hiện, Nghịch Thủy Hàn đã mở tải trước từ ngày 5/11 trên Apple Store (iOS), CH Play (Android) và Level Up (PC). Game dành cho người từ 18 tuổi trở lên.

Quang Anh