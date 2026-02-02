VNG giảm lỗ

VNG năm ngoái lỗ hơn 230 tỷ đồng, giảm mạnh so với mức lỗ nghìn tỷ của ba năm trước đó.

Báo cáo tài chính của Tập đoàn VNG ghi nhận doanh thu năm ngoái gần 10.900 tỷ đồng, tăng 17% so với cùng kỳ. Trò chơi trực tuyến vẫn là nguồn thu chủ lực khi đóng góp khoảng 7.000 tỷ đồng, sau đó đến dịch vụ giá trị gia tăng trên internet và công nghệ tài chính. Mảng quảng cáo trực tuyến đứng thứ tư với gần 1.000 tỷ đồng doanh thu.

Tại thời điểm cuối năm ngoái, công ty còn gần 2.750 tỷ đồng doanh thu chưa thực hiện, chủ yếu từ mảng trò chơi trực tuyến.

VNG lãi gộp gần 4.000 tỷ đồng năm qua, tương ứng tỷ suất sinh lời gộp xấp xỉ 37%. Trừ hết chi phí, công ty lỗ sau thuế 231 tỷ đồng, nối dài chuỗi lỗ 5 năm liên tiếp.

Dù vậy, sức khỏe tài chính có dấu hiệu khởi sắc khi khoản lỗ chỉ bằng 25% so với năm trước. Từ khi đăng ký giao dịch trên thị trường chứng khoán, đây là năm đầu tiên công ty lỗ dưới nghìn tỷ.

Trong thông báo kết quả kinh doanh, CEO VNG Kelly Wong cho biết trong một năm thị trường nhiều biến động, doanh nghiệp này ưu tiên cân bằng hiệu quả vận hành và khả năng đầu tư cho dài hạn. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh sau điều chỉnh tăng nhanh hơn doanh thu cho thấy chất lượng tăng trưởng ổn định của các mảng kinh doanh cốt lõi.

Theo ông Kelly Wong, trong dài hạn, trụ cột tăng trưởng mới là AI. Cuối năm ngoái, họ hợp nhất GreenNode và VNG Cloud thành một đơn vị để tập trung phát triển hệ sinh thái giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp trong và ngoài nước ứng dụng trí tuệ nhân tạo quy mô lớn.

VNG có tổng tài sản 11.500 tỷ đồng, tăng hơn 2.000 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn hơn 653 tỷ đồng.

VNG hiện có 38 công ty con trực tiếp và gián tiếp. Ngoài ra, họ còn góp vốn vào hàng chục công ty liên kết. Doanh nghiệp này mới xóa sổ khoản đầu tư 510 tỷ đồng vào Tiki Global Pte sau khi trích lập toàn bộ chi phí dự phòng.

Phương Đông