VNG ghi nhận doanh thu thuần nửa đầu năm tăng 11%

6 tháng đầu năm, VNG ghi nhận doanh thu thuần đạt gần 4.803 tỷ đồng, tăng 11% so với cùng kỳ 2024, nhờ tăng trưởng ở nhiều mảng sản phẩm, đẩy mạnh đa dạng hóa nguồn thu.

Theo báo cáo tài chính bán niên công bố ngày 29/8, tổng tài sản của VNG đạt 10.005 tỷ đồng, tăng 6,1% so với đầu năm. Trong đó, tiền và các khoản tương đương tiền chiếm tỷ trọng lớn nhất với 3.215 tỷ đồng (tăng 17,2%), tiếp đến là tài sản cố định 2.710 tỷ đồng (giảm 6,7%) và các khoản phải thu ngắn hạn 1.015 tỷ đồng (tăng 16,8%).

Cơ cấu doanh thu của VNG có sự dịch chuyển rõ rệt. Mảng dịch vụ giá trị gia tăng trên mạng viễn thông và internet tăng mạnh 152% lên 705 tỷ đồng, dịch vụ công nghệ tài chính đạt 434 tỷ đồng, tăng 13%. Ngược lại, dịch vụ trò chơi trực tuyến giảm 3,1% còn 3.015 tỷ đồng, trong khi doanh thu quảng cáo trực tuyến gần như đi ngang ở mức 433 tỷ đồng. Lợi nhuận gộp đạt 1.748 tỷ đồng, tăng 16% so với cùng kỳ 2024.

Đại hội đồng cổ đông VNG 2025. Ảnh: VNG

Trước đó, trong quý II/2025, VNG ghi nhận lãi sau thuế 14,6 tỷ đồng, chấm dứt chuỗi 7 quý thua lỗ liên tiếp kể từ quý II/2023. Kết quả tích cực này đến từ nỗ lực tái cơ cấu hoạt động, kiểm soát chi phí và tăng trưởng doanh thu tại các mảng kinh doanh chủ lực.

Trong đó, doanh thu mảng dịch vụ trò chơi trực tuyến tiếp tục chiếm tỷ trọng lớn, nhờ đóng góp từ các sản phẩm như Lineage 2M, Forbidden Realm và PUBG Mobile. Đáng chú ý, PUBG Mobile ghi nhận 7,9 triệu người dùng hàng quý tại Việt Nam, doanh thu tăng 45% so với cùng kỳ.

Nền tảng thanh toán Zalopay cũng tăng trưởng mạnh, với tổng khối lượng giao dịch (TPV) tăng 63% trong 6 tháng đầu năm. Khối lượng thanh toán qua mã QR đa năng gấp 5 lần cùng kỳ. Hiện ứng dụng đã hỗ trợ toàn bộ chuẩn QR phổ biến trong nước và mở rộng thanh toán quốc tế tại một số thị trường châu Á.

Gian hàng VNG tại Triển lãm 80 năm thành tựu đất nước. Ảnh: VNG

Trong khi đó, Zalo tiếp tục giữ vị trí nền tảng liên lạc số một tại Việt Nam, với 78,3 triệu người dùng hàng tháng và hơn 2 tỷ tin nhắn mỗi ngày. Hơn 20 triệu người đang sử dụng thường xuyên các tính năng tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) của Zalo, đồng thời lượng đăng ký dịch vụ giá trị gia tăng tăng 168% so với cùng kỳ 2024. Ứng dụng đã tích hợp với 25 ngân hàng, chiếm 96% độ phủ thị trường, hỗ trợ chuyển khoản trực tiếp từ cửa sổ chat sang ứng dụng ngân hàng.

Mảng công nghệ mới GreenNode đạt bước tiến đáng kể khi mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) GreenMind-Medium-14B-R1 trở thành mô hình tiếng Việt đầu tiên xuất hiện trên nền tảng NVIDIA AI NIM, tối ưu hóa để vận hành trên GPU H100. VNG cho biết, thành tựu này giúp khẳng định năng lực phát triển mô hình AI nội địa theo chuẩn quốc tế, mở ra cơ hội thương mại hóa rộng rãi.

Năm 2024, tập đoàn nộp ngân sách 1.588 tỷ đồng, đánh dấu năm thứ ba liên tiếp vượt mốc 1.000 tỷ đồng. Bên cạnh hiệu quả tài chính, VNG còn được vinh danh trong Top 500 doanh nghiệp lớn nhất Đông Nam Á do Fortune (Mỹ) bình chọn, và lần thứ ba liên tiếp được chứng nhận là "Nơi làm việc tuyệt vời" với 89% nhân viên đánh giá tích cực, cao hơn mức trung bình toàn cầu 59%.

Minh Ngọc