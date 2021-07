VNG đặt mục tiêu doanh thu hơn 7.600 tỷ đồng năm 2021

VNG đặt mục tiêu doanh thu hơn 7.6000 tỷ, tăng 26% so với kế hoạch năm 2020; đầu tư nghiên cứu, mở rộng thị trường với nhóm sản phẩm chiến lược.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần VNG (VNG) vừa diễn ra thông qua hình thức trực tuyến, với nhiều nội dung như: thông qua báo cáo kết quả kinh doanh đã kiểm toán năm 2020, thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2021, thông báo kế hoạch bán cổ phiếu quỹ phù hợp với quy định mới của Luật Chứng khoán...

Cụ thể, theo báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020, doanh thu thuần công ty đạt hơn 6.024 tỷ đồng, tăng 16,3% so với năm 2019. Lợi nhuận trước và sau thuế giảm lần lượt là 40% và 57% so với năm 2019, tương đương 255 tỷ đồng và 261 tỷ đồng. Con số này vẫn cao hơn đáng kể so với mức kế hoạch lợi nhuận đã được Đại hội đồng cổ đông năm 2020 thông qua.

Tại đại hội, VNG cũng dự kiến trình kế hoạch kinh doanh năm 2021 với chỉ tiêu doanh thu hơn 7.609 tỷ đồng, tăng 26% so với kế hoạch đề ra năm 2020. Lợi nhuận dành cho cổ đông theo kế hoạch là 4 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế dự kiến cho công ty là - 619 tỷ đồng do chiến lược tiếp tục đầu tư mạnh tay cho thanh toán, AI (trí tuệ nhân tạo) và Cloud, cũng như để dự phòng cho ảnh hưởng kéo dài của dịch Covid-19.

Nơi làm việc của cán bộ công nhân viên VNG tại VNG Campus. Ảnh: VNG

Năm 2020, các mảng kinh doanh chủ lực của VNG tiếp tục phát triển theo lộ trình đặt ra dù chịu nhiều ảnh hưởng của dịch Covid-19. Lĩnh vực trò chơi điện tử có những bước tiến vững chắc tại thị trường Đông Nam Á và bước đầu gặt hái thành công tại thị trường mới như Ấn Độ, Nga... Zalo trở thành ứng dụng nhắn tin phổ biến Việt Nam năm 2020 với tỷ lệ người dùng đạt 76,5%. Đây cũng là kênh thông tin chính thống được 55 tỉnh, thành trên cả nước sử dụng để tương tác với người dân, nhất là trong bối cảnh dịch bệnh phức tạp. Trợ lí ảo người Việt đầu tiên mang tên Kiki do Zalo phát triển sẽ sớm tích hợp vào loa thông minh và có khả năng sử dụng trên ôtô, đánh dấu sự chuyển mình mạnh mẽ của ứng dụng AI tại Việt Nam. Ví điện tử ZaloPay cũng đạt sự tăng trưởng mạnh về người dùng sau khi triển khai thành công loạt tính năng tích hợp trong Zalo như lì xì, chuyển tiền ngay trong khung chat; đi siêu thị, mua thực phẩm ngay trên Zalo OA và thanh toán bằng ZaloPay...

Mảng kinh doanh B2B VNG Cloud cũng có những đóng góp quan trọng giúp doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Việt Nam chuyển đổi số kịp thời trong hoạt động quản trị doanh nghiệp thời Covid. Bên cạnh đó, ứng dụng định danh người dùng (eKYC) trueID dành cho các ngân hàng và tổ chức tài chính do các kỹ sư VNG phát triển hiện đang được nhiều ngân hàng lớn tại Việt Nam và nước ngoài tsử dụng như Bản Việt, ACB, HongLeongBank...

Trụ sở VNG tại quận 7, TP HCM. Ảnh: VNG

Thanh toán là một trong những mảng thị trường mà VNG đang dồn lực đầu tư với sản phẩm mũi nhọn là ví điện tử ZaloPay. Đại diện VNG cho biết, với một thị trường dân số trẻ, tỷ lệ sử dụng Internet qua điện thoại di động chiếm trên 70% dân số trong khi tỷ lệ người sử dụng ví điện tử chỉ mới đạt 20%, tiềm năng của thị trường ví điện tử là rất lớn.

"Hiện nay, thị trường này vẫn đang trong giai đoạn tạo thói quen cho người dùng với sự cạnh tranh từ hơn 100 doanh nghiệp fintech. Do vậy, việc đầu tư ở giai đoạn này được xác định là hoàn toàn cần thiết và được Đại hội đồng cổ đông thông qua", đại diện VNG khẳng định.

Ngoài ra, công ty cũng trình Đại hội đồng cổ đông kế hoạch chào bán cổ phiếu quỹ cho nhà đầu tư trong nước. Số tiền thu về từ chào bán cổ phần dự kiến sử dụng để mở rộng và phát triển thị trường (trong và ngoài nước), tiếp tục đầu tư cho các mảng kinh doanh chiến lược; đặc biệt là tìm kiếm cơ hội đầu tư vào các start-up tiềm năng.

Chiến lược đồng hành cùng các start-up công nghệ này được VNG thực hiện từ năm 2020. Cụ thểm VNG đã đầu tư hơn 80 tỷ đồng vào doanh nghiệp vận tải công nghệ Ecotruck vào quý IV/2020 và đầu tư 138 tỷ đồng vào Got It – nền tảng quà tặng điện tử trong quý I/2021.

