Giải chạy đặc biệt mang tên Skyline Race by VM, tổ chức với số lượng vận động viên giới hạn ở cự ly 21km.

2021 là một năm khó khăn với cộng đồng marathon do tác động kéo dài của Covid-19. Hầu hết các giải chạy lớn nhỏ không thể tổ chức đúng kế hoạch. Runner cũng có ít cơ hội để giao lưu, học hỏi lẫn nhau và trải nghiệm những đường chạy đẹp.

Với mong muốn tạo một sân chơi thú vị cho các runner thích ứng trong thời kỳ bình thường mời, VnExpress ra mắt giải half marathon (21km) với tên gọi Skyline Race by VM. Số lượng người tham gia được Ban tổ chức kiểm soát ở mức giới hạn nhằm đảm bảo đúng các quy định về chống dịch. Thông tin chi tiết về giải sẽ công bố trong thời gian tới.

Skyline Race by VM đem đến cơ hội thi đấu sau thời gian dài "treo giày" cho các chân chạy.

Dù diễn ra ngay trong thời kỳ bình thường mới, nhưng Skyline Race by VM vẫn sẽ thừa hưởng những điểm nổi bật nhất của VnExpress Marathon như: đường chạy tiêu chuẩn và an toàn; đo đếm thành tích qua hệ thống thảm chip; đội ngũ tình nguyên viên, an ninh, y tế và trọng tài hỗ trợ trong suốt quá trình race; ghi nhận thành tích...

Runner hào hứng với Skyline Race by VM có thể đăng ký trong thời gian tới khi giải mở bán vé để nhận nhận Bib và race-kit như thường lệ. Người chiến thắng sẽ nhận được huy chương, vật phẩm finisher và nhiều giải thưởng giá trị khác.

"Chúng tôi muốn tạo ra một giải chạy mới, vừa đáp ứng được yêu cầu chống dịch, vừa chất lượng để mọi người có thể tham gia. Những yếu tổ như đường chạy, hỗ trợ, giải thưởng... vẫn sẽ được chú trọng, như các giải VnExpress Marathon khác", đại diện Ban tổ chức cho biết.

Skyline Race by VM là giải chạy được tổ chức bởi Báo điện tử VnExpress - đơn vị chủ quản của các giải VnExpress Marathon tại Hà Nội, Hạ Long, Huế, Quy Nhơn, Nha Trang.

Thành Dương