VnExpress ra mắt chuyên trang luyện thi 15 hạng bằng lái ôtô, xe máy

Chuyên trang cho phép người học thi thử đầy đủ các hạng giấy phép lái xe, từ xe máy đến ôtô, bám sát bộ đề mới do Bộ Công an ban hành.

Từ 2026, VnExpress đưa vào vận hành chuyên trang luyện thi lý thuyết lái xe trực tuyến, dựa trên bộ đề 600 câu hỏi do Bộ Công an ban hành từ tháng 6/2025, nhằm hỗ trợ người học chủ động ôn tập và làm quen trước khi thi chính thức.

Chuyên trang cho phép người dùng thi thử đầy đủ các hạng giấy phép, từ xe máy đến ôtô, gồm A, A1, B1, B, C1, C, D1, D2, D và các hạng kéo rơ-moóc như BE, C1E, CE, D1E, D2E, DE. Với nhóm xe máy, bằng A và A1 có 20 đề thi thử, trong khi các hạng còn lại được xây dựng 60 đề, tương ứng với quy mô và mức độ yêu cầu của từng loại giấy phép.

GIao diện thi thử. Ảnh chụp màn hình

Nội dung các đề thi bám sát bộ câu hỏi mới, được phân bổ theo các nhóm kiến thức như quy định chung, quy tắc giao thông, biển báo, sa hình và xử lý tình huống. Giao diện chuyên trang được thiết kế theo hướng đơn giản và trực quan. Người dùng lựa chọn hạng bằng cần thi, làm bài theo cấu trúc và thời gian tương tự kỳ thi thật, từ đó tự đánh giá mức độ sẵn sàng trước khi sát hạch.

So với bộ câu hỏi trước đây, bộ đề lý thuyết lái xe mới có nhiều điều chỉnh quan trọng. Nhiều câu hỏi được sửa đổi, bổ sung hoặc xây dựng lại để bám sát Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ và các quy định hiện hành. Nội dung đề thi tăng tỷ lệ câu hỏi tình huống thực tế, yêu cầu thí sinh phải hiểu và vận dụng quy tắc giao thông thay vì chỉ học thuộc đáp án. Bộ đề cũng bổ sung một số nội dung mới, liên quan đến an toàn khi sử dụng phương tiện như xe điện. Đáng chú ý, nhóm câu hỏi điểm liệt được nhấn mạnh hơn, tập trung vào các hành vi nguy hiểm như vi phạm nồng độ cồn, vượt đèn đỏ, đi ngược chiều hoặc không chấp hành hiệu lệnh điều khiển giao thông.

Bên cạnh phần lý thuyết, chuyên trang thi thử còn tích hợp nội dung thi mô phỏng các tình huống giao thông trên máy tính, tương tự phần thi mô phỏng đang áp dụng trong kỳ sát hạch lái xe hiện nay.

Việc triển khai chuyên trang thi thử là một trong những tiện ích được VnExpress bổ sung nhằm hỗ trợ độc giả tiếp cận nhanh các thay đổi trong quy định sát hạch lái xe, đồng thời góp phần nâng cao kiến thức và ý thức an toàn khi tham gia giao thông đường bộ.

Hồ Tân