VnExpress năm thứ ba liên tiếp đạt xuất sắc chuyển đổi số báo chí

VnExpress cùng 9 cơ quan báo chí Trung ương khác vừa được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch công nhận đạt mức xuất sắc về chuyển đổi số năm 2025.

Ngày 18/12, Thứ trưởng thường trực Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lê Hải Bình đã ký quyết định công nhận kết quả đánh giá mức độ trưởng thành chuyển đổi số báo chí năm 2025.

Trong khối báo chí Trung ương, 10 đơn vị đạt mức xuất sắc gồm: VnExpress, Lao Động, Nhân Dân, VTC News, Quân đội nhân dân, VietnamPlus, Tiền Phong, Tin tức và Dân tộc, Đại biểu nhân dân và Xây dựng.

Trong chuyến thăm VnExpress ngày 25/2/2025, ông Rogelio Polanco Fuentes, Đại sứ Cộng hòa Cuba tại Việt Nam, bày tỏ sự quan tâm với dashboard VnExpress Analytics, hệ thống cập nhật chỉ số bài viết theo thời gian thực, được đặt tại trung tâm tòa soạn. Ảnh: Anh Phú

Ở khối địa phương, 10 cơ quan đạt mức xuất sắc tiêu biểu có báo Tuổi Trẻ, Người Lao Động, Phụ nữ TP HCM, Kinh tế và Đô thị... Nhóm đài phát thanh truyền hình xuất sắc ghi nhận những cái tên chủ chốt như Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) và Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV). Ngoài ra, danh sách còn có một tạp chí và hai tạp chí khoa học đạt thứ hạng cao nhất.

Đây là năm thứ ba liên tiếp VnExpress giữ vững vị trí trong nhóm xuất sắc về mức độ trưởng thành chuyển đổi số.

Theo xếp hạng của Similarweb năm 2025, VnExpress là đại diện duy nhất của báo chí Việt Nam nằm trong top 40 website tin tức và truyền thông hàng đầu thế giới. Hệ thống quản trị nội bộ VnExpress Analytics ghi nhận mỗi tháng có hơn 45 triệu độc giả thường xuyên truy cập từ 193 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Năm qua, VnExpress chú trọng ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào quy trình vận hành để cải thiện trải nghiệm người dùng, tăng hiệu suất tòa soạn.

Mục "Đọc nhanh" sử dụng AI để tóm tắt bài viết và chuyển đổi văn bản thành âm thanh (text-to-speech) trong chưa đầy 2 phút. Cổng VnE-GO với định dạng video dọc, hỗ trợ lướt tin tức trực quan tối ưu trên thiết bị di động. AI tham gia phân phối nội dung đa nền tảng, giúp cắt giảm hơn 80% thời gian sản xuất, phân phối video và podcast trên mạng xã hội. "Trợ lý AI" tự động thu thập dữ liệu, vẽ biểu đồ, viết tóm tắt, giúp đội ngũ phóng viên tập trung vào các công việc chuyên sâu như kiểm chứng độc lập và phân tích dữ liệu...

Nguyên Phong