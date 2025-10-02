VnExpress mời báo giá gói khám sức khỏe cán bộ, nhân viên

Đợt khám sức khỏe định kỳ cho nhân viên VnExpress dự kiến diễn ra trong tháng 10 tại Hà Nội và TP HCM.

Báo điện tử VnExpress đang tìm kiếm các đơn vị cung cấp dịch vụ y tế tham gia chào giá gói khám sức khỏe định kỳ dành cho cán bộ, nhân viên trong năm 2025.

Theo kế hoạch, chương trình khám sẽ triển khai tại trụ sở ở Hà Nội (tầng 10, tòa A, FPT Tower, số 10 Phạm Văn Bạch, Cầu Giấy) và TP HCM (tầng 6, số 1 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, quận 1) trong tháng 10. Ngoài ra, một số gói khám sẽ được thực hiện trực tiếp tại cơ sở của nhà cung cấp dịch vụ.

Các đơn vị quan tâm có thể nộp báo giá trực tiếp, qua đường bưu điện hoặc gửi bản scan qua email (nhansu@vnexpress.net). Thời gian tiếp nhận từ 8h, ngày 2/10 đến trước 17h, ngày 3/10. Hồ sơ gửi sau thời hạn này sẽ không được xem xét. Báo giá cần có hiệu lực tối thiểu 30 ngày kể từ ngày 3/10.

Danh mục chi tiết các gói khám, yêu cầu về nhân sự và thiết bị của nhà cung cấp gồm: Danh mục báo giá, xem chi tiết tại đây; Yêu cầu về nhân sự chủ chốt tại đây; Yêu cầu về thiết bị chủ yếu chi tiết tại đây.

(Nguồn: VnExpress)