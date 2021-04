VnExpress Marathon Quy Nhơn 2021 công bố áo đấu

Áo dành cho vận động viên, Pacer và Crew có nhiều thay đổi, công nghệ in hiện đại, họa tiết bắt mắt, đặc trưng cho biển Quy Nhơn.

Qua mỗi mùa, VnExpress Marathon liên tục cải tiến trang phục thi đấu, đem đến hiệu quả sử dụng và nâng cao tính thẩm mỹ. Năm nay, hàng nghìn vận động viên dự giải sẽ sử dụng áo thi đấu thiết kế hoàn toàn mới, đến từ thương hiệu Saucony, Key Power Sport.

Áo chạy cho tất cả vận động viên VM Quy Nhon 2021.

Áo chạy dành cho cả 4 cự ly (5 km, 10 km, 20 km, 42 km) lấy cảm hứng từ vùng đất Quy Nhơn với gam màu xanh đặc trưng. Ban tổ chức cũng bổ sung thêm một số hoạt tiết đường kẻ uốn lượn trên vai và đuôi áo như những cơn sóng biển Quy Nhơn. Chi tiết tạo nên sự khỏe khoắn, mạnh mẽ song hành cùng những bước chạy của vận động viên.

Ở mặt sau áo là dòng chữ "Run more, love more", với mong muốn các VĐV tham dự giải "càng chạy càng yêu VnExpress Marathon". Đáp lại sự ủng hộ của những người yêu chạy bộ khắp cả nước, những người tổ chức giải luôn nỗ lực mang tới những trải nghiệm mới mẻ, tạo hứng khởi ở mỗi mùa giải mới.

Đội ngũ Crew sẽ sử dụng áo với tông màu xanh dương, dòng chữ "Crew" in to, nổi bật sau lưng áo.

Áo cho vận động viên, Crew và Pacer năm nay sử dụng công nghệ in gốc nước hiện đại. Mực in gốc nước với thành phần chủ yếu là nước, không giống như các loại mực in trước đây có thành phần chính là nhựa tổng hợp. Do vậy loại mực in mới này thân thiện với môi trường và có nhiều ưu điểm vượt trội so với mực in truyền thống. Thay vì chỉ bám trên bề mặt ngoài của sợi vải, mực in gốc nước sẽ "nhuộm" sâu vào từng sợi vải, nhờ đó đạt được độ bám dính rất tốt.

Một ưu điểm rất lớn nữa là người mặc sẽ không có cảm giác một lớp mực riêng biệt khi chạm tay vào áo. Sự kết hợp giữa nhuộm và in gốc nước giúp cho áo chạy bền màu và thoáng mát, phù hợp cho hoạt động thể thao ngoài trời.

Áo ba lỗ của Pacer có sự đổi mới nhiều so với năm 2020.

Song song với việc công bố áo đấu, từ năm 2021, VnExpress Marathon Quy Nhơn còn thêm hai thay đổi. Đầu tiên, tên giải sẽ được đổi thành VnExpress Marathon Sparkling Quy Nhon 2021. Cùng với đó, logo VnExpress Marathon cũng được thiết kế lại với tiêu chí đơn giản và dễ nhận diện hơn.

Tiếp nối thành công 2 giải liên tiếp trong năm 2019, 2020, Báo VnEpxress phối hợp UBND tỉnh Bình Định tổ chức giải chạy VnExpress Marathon Sparkling Quy Nhon 2021, cùng nhà tài trợ đồng hành Tập đoàn Hưng Thịnh. Giải chạy sẽ diễn ra vào ngày 6/6/2021.

Không chỉ hấp dẫn người chạy phong trào, VnExpress Marathon Sparkling Quy Nhon 2021 còn là nơi tụ họp của những chân chạy chuyên nghiệp hàng đầu Việt Nam. Nhiều người đánh giá giải có công tác tổ chức chuyên nghiệp từ đăng ký, tiếp đón, phát Bib đến hỗ trợ chi tiết trong ngày thi đấu. Tại mùa giải năm 2020, tổng giá trị giải thưởng cho vận động viên lên đến hơn một tỷ đồng.

