VnExpress Marathon Nha Trang ra mắt áo đấu và áo Finisher

Áo runner gam màu xanh dương bắt mắt, đậm chất thành phố biển. Còn áo Finisher 21 và 42 km tông màu trầm, thể hiện bản lĩnh của người chiến thắng.

Tất cả vận động viên VnExpress Marathon Marvelous Nha Trang sẽ sử dụng chung một loại áo thi đấu. Áo sở hữu màu màu xanh dương bắt mắt, đậm chất thành phố biển và màu vàng. Hai bên thân áo có những kẻ sọc màu vàng.

Áo thi đấu cho vận động viên 4 cự ly.

Màu xanh dương mang lại cảm giác bình yên trong khi màu vàng đại diện cho sự tươi mới và tinh thần tích cực. Mẫu áo này sẽ nhuộm xanh những con đường chính ở thành phố Nha Trang vào ngày race 28/8.

Ở bản áo Finisher 21 km, Ban tổ chức thêm vào tông màu bã trầu. Nổi bật sau lưng là dòng chữ Finisher. 21 km cũng là cự ly có số lượng người tham dự nhiều nhất tại VM Nha Trang và các giải VnExpress Marathon khác.

Áo Finisher 21 km.

Hoàn thành cự ly 42 km, vận động viên sẽ nhận áo Finisher màu màu đen - xám. Mẫu áo thể hiện bản lĩnh và sức mạnh người hoàn thành cự ly khó nhằn nhất.

Không chỉ tại giải VM Nha Trang, toàn bộ áo cho vận động viên, Crew, Pacer trong hệ thống giải đấu VnExpress Marathon đều thuộc thương hiệu Saucony, phân phối bởi công ty Key Power Sports Việt Nam và sản xuất tại Malaysia.

Áo Finisher 42 km.

Công nghệ in chuyển nhiệt tiên tiến nhất hiện nay sử dụng để sản xuất áo có rất nhiều ưu điểm như: in nhiều họa tiết phức tạp, in lên mọi chất liệu vải hoặc sản phẩm như trên giấy in ảnh. Mực nhiệt sẽ thấm trực tiếp vào từng sợi vải nên độ bền màu cao, màu sắc trung thực và hình ảnh rõ nét. Màu không bị phai khi giặt, không bị bể hình khi kéo giãn.

Kết hợp công nghệ in chuyển nhiệt và vải nền nhuộm sẽ tối ưu cho các hoạt động thể thao ngoài trời của vận động viên nhờ độ thoáng mát của nền vải nhuộm.

VM Marvelous Nha Trang 2022 do UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp với VnExpress tổ chức vào ngày 28/8. Kết hợp giữa du lịch và thể thao là một ý tưởng độc đáo để nhiều gia đình tận hưởng kỳ nghỉ dưỡng có một không hai ở biển Nha Trang.

Thành Dương