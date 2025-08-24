'VnExpress Marathon là cơ hội vàng để Khánh Hòa quảng bá hình ảnh năng động'

Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Khánh Hòa ông Nguyễn Văn Hòa xem VnExpress Marathon và chuỗi sự kiện chào đón Quốc khánh là cơ hội để tỉnh chứng tỏ năng lực tổ chức các hoạt động quy mô quốc tế.

Tỉnh Khánh Hòa đang cùng lúc tổ chức khoảng 10 sự kiện chào đón kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, trải dài trên nhiều lĩnh vực du lịch, giải trí, thể thao, thương mại, ẩm thực tạo nên sự sôi động và thu hút du khách. VnExpress Marathon Libera Nha Trang 2025 (ngày 22-24/8) nằm trong chuỗi hoạt động này.

Nhân dịp này, ông Nguyễn Văn Hòa, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch chia sẻ với VnExpress về ý nghĩa của chuỗi hoạt động mừng Quốc khánh cũng như mục tiêu của tỉnh trong việc phát triển du lịch kết hợp thể thao.

- Dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, tỉnh có kế hoạch tổ chức những hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch nào và việc sắp xếp, dành nguồn lực để chuẩn bị như thế nào?

- Khánh Hòa cùng các địa phương, doanh nghiệp trong tỉnh tổ chức nhiều chương trình văn hóa, nghệ thuật, thể thao, du lịch quy mô lớn. Điểm nhấn là chương trình nghệ thuật tối 2/9 tại Quảng trường 2/4 (Nha Trang) và Quảng trường 16/4 (Đông Hải), được nối cầu truyền hình trực tiếp, kết thúc bằng màn pháo hoa kéo dài 15 phút.

Ngoài ra, tỉnh có chuỗi hoạt động xuyên suốt như Lễ hội ẩm thực Khánh Hòa, Tuần lễ văn hóa - du lịch Vĩnh Hy, cuộc thi Hoa hậu Doanh nhân Hương sắc Việt, Hoa hậu Đại dương, hội thảo phát triển Khánh Hòa thành "điểm đến xanh"... Tỉnh cũng tham gia Triển lãm thành tựu Đất nước tại Hà Nội, giới thiệu kinh tế - văn hóa 80 năm qua cùng tầm nhìn 2045.

VĐV cự ly 21km VnExpress Marathon Libera Nha Trang xuất phát ở quảng trường 2/4. Ảnh: VnExpress Marathon

Trong thể thao, nổi bật có chuỗi giải Taekwondo Đông Nam Á, giải các CLB quốc tế, quy tụ hơn 900 VĐV. VnExpress Marathon Libera Nha Trang 2025 diễn ra ngày 22-24/8, với 13.000 VĐV, trở thành giải chạy phong trào lớn hàng đầu Việt Nam. Với cung đường chạy ven biển đẹp và nhiều trải nghiệm văn hóa - du lịch đi kèm, sự kiện này dự kiến sẽ để lại ấn tượng mạnh mẽ với người dân, du khách trong nước và quốc tế. Ngoài ra còn có giải bóng đá đường phố, kickboxing, nhiều giải thể thao cấp tỉnh.

Để chuẩn bị, tỉnh đã chủ động bố trí ngân sách, đồng thời huy động nguồn lực xã hội hóa. Các sở, ngành và địa phương được phân công cụ thể, đảm bảo an ninh, y tế, hậu cần. Cơ sở vật chất như nhà thi đấu tỉnh được nâng cấp đạt chuẩn. Truyền thông, quảng bá được triển khai đồng bộ để thu hút đông đảo khán giả và du khách.

- Với chuỗi hoạt động trên, dự kiến lượng khách đến Nha Trang và tỉnh Khánh Hòa dịp lễ này ra sao? Tỉnh chuẩn bị phương án nào để phục vụ du khách, tránh quá tải dịch vụ?

- Các sự kiện năm nay có quy mô lớn, trải dài từ trung tâm Nha Trang đến các địa phương khác. Với chuỗi hoạt động phong phú như chương trình nghệ thuật đặc biệt, lễ hội trái cây, lễ hội ẩm thực, các cuộc thi hoa hậu, hội thảo quốc gia, giải marathon, giải taekwondo quốc tế... chúng tôi ước tính lượng khách tăng 15% so với cùng kỳ năm trước.

Ngành du lịch đã phối hợp với các hiệp hội, doanh nghiệp dịch vụ để chuẩn bị: nâng cao chất lượng sản phẩm, giới thiệu tour tuyến mới, rà soát cơ sở lưu trú, công khai giá dịch vụ, đảm bảo an ninh, giao thông, vệ sinh môi trường. Chúng tôi cũng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ - bản đồ số, du lịch thông minh, để hỗ trợ du khách.

Quan trọng hơn, các sự kiện không chỉ hướng tới khách du lịch mà còn phục vụ chính người dân địa phương. Lễ hội trái cây, ẩm thực, hội thi tiếng hát ngành du lịch, các giải thể thao cộng đồng đều khuyến khích sự tham gia trực tiếp. Chẳng hạn, VnExpress Marathon Libera Nha Trang có hơn 4.000 người Khánh Hòa tham gia. Qua các sự kiện, người dân có cơ hội quảng bá sản phẩm OCOP, đặc sản, làng nghề; nghệ nhân, văn nghệ sĩ, thanh thiếu niên được biểu diễn, góp phần lan tỏa văn hóa bản địa.

Nhóm VĐV 5km, trong đó đa số là người dân Khánh Hòa, đợi thi đấu phía trước trụ sở Uỷ ban nhân dân tỉnh. Ảnh: VnExpress Marathon

- Tỉnh Khánh Hòa kỳ vọng gì về việc quảng bá hình ảnh địa phương đến bạn bè trong nước, quốc tế thông qua chuỗi sự kiện?

- Đây là cơ hội vàng để Khánh Hòa quảng bá hình ảnh một địa phương năng động, hiếu khách, có hạ tầng tổ chức sự kiện quốc tế. Sự hiện diện của hàng nghìn vận động viên, HLV, du khách trong và ngoài nước là kênh quảng bá trực tiếp, hiệu quả, con người, văn hóa và dịch vụ tại địa phương, từ đó tạo hiệu ứng lan tỏa tích cực trên truyền thông và mạng xã hội.

Tỉnh cũng mong muốn lan tỏa thương hiệu Khánh Hòa không chỉ là trung tâm du lịch biển hàng đầu, mà còn là trung tâm thi đấu thể thao uy tín của quốc gia, khu vực và quốc tế.

- Trong chuỗi sự kiện, VnExpress Marathon gây chú ý khi đạt kỷ lục 13.000 VĐV. Ông đánh giá thế nào về vai trò của giải?

- VnExpress Marathon Libera Nha Trang 2025 bước sang mùa thứ tư, với quy mô kỷ lục khoảng 13.000 vận động viên tham dự. Qua bốn năm, giải khẳng định thương hiệu marathon lớn bậc nhất tại Việt Nam, đồng thời là sự kiện thể thao - du lịch có sức hút đặc biệt đối với du khách. Với cung đường chạy ven biển Nha Trang, giải đấu mang lại những trải nghiệm khó quên, góp phần xây dựng thương hiệu Khánh Hòa là điểm đến thể thao độc đáo, hấp dẫn.

So với ba mùa trước, quy mô và sức lan tỏa của mùa giải năm nay đã tăng lên rõ rệt, cho thấy đây là một sản phẩm du lịch thể thao đặc thù, đóng vai trò kết nối giữa phong trào thể thao quần chúng và phát triển du lịch địa phương.

Ông Nguyễn Văn Hòa - Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Khánh Hòa. Ảnh: Huỳnh Hải

Giải vừa mang lại du khách, nguồn thu, quan trọng hơn là tạo dựng hình ảnh tỉnh hiện đại, giàu trải nghiệm. Sự kiện này đã góp phần thay đổi thói quen du lịch, khi nhiều người lựa chọn đến Khánh Hòa không chỉ để nghỉ dưỡng, mà còn để tham gia sự kiện thể thao quy mô, chuyên nghiệp.

Về lâu dài, chúng tôi muốn đưa VM thành thương hiệu thường niên, gắn với hình ảnh Khánh Hòa. Đây là sản phẩm đặc trưng, tạo vị thế cho tỉnh trên bản đồ thể thao, kéo dài thời gian lưu trú và gia tăng chi tiêu du khách. Chúng tôi kỳ vọng tạo dựng thương hiệu điểm đến "thể thao - du lịch" bền vững, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế.

- Khánh Hòa sau sáp nhập có không gian rộng lớn hơn. Giai đoạn mới tỉnh định hướng phát triển các hoạt động du lịch, thể thao ra sao để có thể tận dụng hết tiềm năng?

- Sau khi sáp nhập, Khánh Hòa sở hữu không gian phát triển rộng lớn, với đường bờ biển dài, nhiều hòn đảo đẹp, đồng thời có cả vùng núi, cao nguyên, bán hoang mạc độc đáo. Đây là điều kiện thuận lợi để tỉnh xây dựng chiến lược phát triển du lịch và thể thao gắn liền với đặc trưng địa lý, khai thác lợi thế thiên nhiên mà ít địa phương nào có được. Theo tôi, đây là tài nguyên vô giá, lợi thế vượt trội để tỉnh đẩy mạnh phát triển du lịch với nhiều loại hình và sản phẩm đặc sắc, khác biệt, có tính cạnh tranh. Đây cũng là cơ sở để Khánh Hòa trở thành "điểm đến xanh, khác biệt, độc đáo, hấp dẫn" của Việt Nam và khu vực Đông Nam Á.

Du lịch thể thao đang là xu hướng phát triển rất hiệu quả ở các địa phương ven biển, nhờ kết hợp được giữa trải nghiệm - vận động - khám phá và gắn kết cộng đồng. Khánh Hòa có tiềm năng rất lớn để phát triển loại hình này. Hiện nay, tỉnh đã và đang chú trọng phát triển các loại hình thể thao biển và thể thao mạo hiểm vốn đang được giới trẻ và du khách quốc tế ưa chuộng, như lặn biển, dù lượn, leo núi, chạy địa hình, marathon. Song song đó, chúng tôi tiếp tục đăng cai, tổ chức các giải đấu thể thao tầm quốc gia và quốc tế, kết hợp quảng bá du lịch với thể thao.

Ngoài ra, tỉnh định hướng phát triển du lịch thể thao mạo hiểm - khám phá gắn với địa hình đặc biệt: đồi cát, núi đá, biển, sa mạc. Bên cạnh đó là đăng cai các giải quốc tế như lướt ván diều, golf, mô tô trên cát, đua xe địa hình, marathon, đua thuyền buồm. Đây sẽ là sản phẩm du lịch mới, kéo dài thời gian lưu trú, tăng chi tiêu du khách.

Khánh Hòa cũng khuyến khích hình thành câu lạc bộ thể thao cộng đồng, phát triển dịch vụ trải nghiệm cho khách. Mục tiêu là xây dựng thương hiệu điểm đến vừa nghỉ dưỡng, vừa thử thách bản thân trong không gian tự nhiên đa dạng.

Chúng tôi kỳ vọng với tầm nhìn mới và sự quyết tâm, Khánh Hòa sẽ bứt phá, khẳng định vị thế trung tâm du lịch - thể thao hàng đầu Việt Nam và khu vực.

Hoài Phương