VnExpress Marathon Imperial Huế tặng vé chạy cho trẻ mồ côi

Ban tổ chức dành tặng 12 Bib chạy cho các em nhỏ mồ côi và cán bộ tại Trung tâm Hue Help, khích lệ tinh thần vươn lên trong cuộc sống.

Suất tham dự VnExpress Marathon Imperial Huế 2022 miễn phí dành 9 em nhỏ và ba cán bộ nhân viên. Đây là món quà thường niên từ năm 2020 Ban tổ chức giải gửi đến Hue Help. Hoạt động nhằm tạo điều kiện cho các em tham gia một sự kiện cộng đồng lớn, hòa mình với không khí sôi động trên đường chạy. Từ đó, các em có thêm sự tự tin, bản lĩnh để vượt qua những khó khăn, thử thách trong cuộc sống.

Khi tham gia chạy, các em sẽ được trải nghiệm toàn bộ các hoạt động như runner thực thụ. Cự ly 5km đưa các thành viên Hue Help qua những cung đường rợp bóng cây dọc theo sông Hương, ngang qua nhiều địa danh như Đại Nội, cầu Trường Tiền, Đại học Sư Phạm Huế...

Các em nhỏ của Trung tâm Hue Help tham gia VM Huế 2020. Ảnh: VM

Đại diện ban tổ chức VnExpress Marathon cho biết: "Chúng tôi muốn biến giải chạy ở Huế thành ngày hội cho tất cả mọi người. Qua việc tặng Bib tham gia giải, chúng tôi hy vọng có thể giúp các em tìm thấy thêm niềm vui trong cuộc sống, góp phần lan tỏa năng lượng tích cực và truyền đi thông điệp sẻ chia. Hy vọng các em sẽ có một giải chạy đáng nhớ".

Lần đầu tham dự VM Huế cách đây hơn một năm, 13 thành viên của Trung tâm đã tham gia chạy ở cự ly 5km và tất cả các em đều hoàn thành đường chạy.

Hue Help là tổ chức phi lợi nhuận, được thành lập nhằm giải quyết các thách thức về sức khỏe, giáo dục và an toàn cho trẻ em ở Thừa Thiên - Huế. Mục tiêu của trung tâm là cải thiện sức khỏe, giáo dục và tương lai cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại Việt Nam. Kể từ khi thành lập, Hue Help đã phát triển cả về quy mô và năng lực. Trung tâm hiện đang thực hiện các chương trình về bơi lội an toàn và mái ấm cho trẻ em tại các tỉnh thành ở Việt Nam, hợp tác với chính quyền, tổ chức ở địa phương và quốc gia.

