'VnExpress Marathon đưa Hải Phòng thành điểm đến thể thao, trải nghiệm'

VnExpress Marathon không chỉ là một giải chạy phong trào mà đã trở thành sự kiện du lịch - thể thao quy mô lớn, góp phần tạo bản sắc riêng cho Hải Phòng mỗi dịp cuối năm, theo Hiệp hội Du lịch thành phố.

Ông Mai Xuân Thắng, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Hải Phòng, cho biết bước sang năm thứ ba tổ chức, VnExpress Marathon được nhìn nhận như một dấu mốc thường niên của thành phố. Từ khoảng 11.000 VĐV mùa đầu năm 2023 đến gần 14.000 người dự kiến tham gia mùa giải năm nay, giải chạy đã vượt ra ngoài khuôn khổ một cuộc đua thể thao đơn thuần.

Hơn 10.000 runner tham dự VnExpress Marathon Hải Phòng 2024. Ảnh: VnExpress Marathon

"VnExpress Marathon giúp Hải Phòng được biết đến rộng rãi hơn như một thành phố năng động, thân thiện trong mắt cộng đồng runner trong nước lẫn quốc tế. Không những vậy, sự kiện còn tạo lực đẩy cho du lịch cuối năm, từ lưu trú, ẩm thực đến các dịch vụ trải nghiệm", ông Thắng nói.

Theo Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Hải Phòng, hành trình ba năm của giải đã góp phần định hình hình ảnh thành phố như một điểm đến thể thao cộng đồng, đồng thời khẳng định năng lực tổ chức các sự kiện quy mô lớn theo hướng chuyên nghiệp, an toàn.

"Nhiều VĐV không chỉ đến thi đấu, mà còn ở lại để trải nghiệm ẩm thực, văn hóa và biển đảo", ông nhận xét.

Để đón 14.000 VĐV, Hiệp hội Du lịch Hải Phòng đã kêu gọi các doanh nghiệp hội viên cùng nâng chuẩn dịch vụ, niêm yết giá công khai. Song song đó, Hiệp hội phối hợp với các sở, ngành cung cấp thông tin về lưu trú, ăn uống, di chuyển; khuyến khích xây dựng các sản phẩm, combo riêng cho VĐV và người thân, đồng thời lan tỏa thông điệp "Hải Phòng, điểm đến thân thiện với runner".

Các runner quốc tế tham dự giải vào năm ngoái. Ảnh: VnExpress Marathon

"Mục tiêu của Hiệp hội là để mỗi VĐV khi đến Hải Phòng đều có trải nghiệm trọn vẹn, an toàn, đáng nhớ", ông Thắng nhấn mạnh.

Hiệp hội Du lịch Hải Phòng xác định du lịch kết hợp thể thao là hướng đi chiến lược trong những năm tới. Thành phố sẽ tiếp tục đồng hành cùng các giải thể thao quy mô quốc gia và quốc tế, phát triển sản phẩm du lịch gắn với lợi thế biển đảo và thiên nhiên như chạy bộ, đạp xe, bơi biển, trekking, hướng tới xây dựng hệ sinh thái sự kiện bền vững.

"Du lịch thể thao có thể trở thành động lực tăng trưởng mới, góp phần đưa Hải Phòng trở thành thành phố sự kiện, đáng sống và đáng đến", ông Thắng nói.

Hải Long