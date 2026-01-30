VnExpress khởi động chương trình xây dựng 25 thư viện sách

Kỷ niệm 25 năm thành lập, báo VnExpress triển khai dự án xây dựng 25 thư viện cho học sinh ở 25 điểm trường với thông điệp "Hành trình tri thức mở".

Ra mắt lần đầu tiên vào ngày 26/2/2001, đến nay, VnExpress là báo điện tử tiếng Việt có lượng người đọc lớn nhất. Theo bảng xếp hạng của Similarweb hồi tháng 12/2025, VnExpress là tờ báo Việt Nam duy nhất đứng thứ 37 trong top 50 các nhà xuất bản tin tức và truyền thông hàng đầu thế giới.

25 năm qua, VnExpress kiên định với triết lý cốt lõi ''phụng sự con người". Triết lý ấy không chỉ ở công việc và sứ mệnh của người làm báo mà còn được thể hiện bằng sự bền bỉ và tâm huyết với trách nhiệm xã hội của một tổ chức. Thông qua Quỹ Hy Vọng của báo, gần một thập niên qua, VnExpress đồng hành hỗ trợ hàng nghìn hoàn cảnh khó khăn, hàng trăm trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo và hàng vạn người ở những vùng chịu nhiều mất mát vì thiên tai trên cả nước.

Năm nay, hướng tới ngày kỷ niệm dấu mốc tuổi 25, hưởng ứng lời kêu gọi của Quỹ Hy Vọng, báo khởi động chương trình 25 năm VnExpress - Hành trình tri thức mở.

Hơn 500 nhân sự của VnExpress sẽ chung tay chung sức cùng nhiều đơn vị tài trợ, nhà hảo tâm tham gia vận động gây quỹ, triển khai dự án góp sách xây dựng 25 thư viện. Ngoài ra, ban tổ chức mở những buổi giao lưu, workshop về trau dồi kiến thức, rèn luyện kỹ năng mềm cho các học sinh tại từng điểm trường này - nơi còn nhiều khó khăn về điều kiện vật chất.

Từ cuối tháng 1 đến 20/3, đội ngũ phóng viên, biên tập viên, kỹ sư công nghệ, nhân viên kinh doanh, văn phòng của VnExpress trực tiếp cùng nhau đến với những điểm trường tiểu học và trung học cơ sở ở TP HCM, Hà Nội và các tỉnh thành. Họ sẽ phối hợp với ban giám hiệu, tự tay xây dựng tủ sách và tổ chức hoạt động giao lưu.

Mục tiêu của chương trình là trao tặng tối thiểu 25.000 cuốn sách, hỗ trợ ít nhất 2.000 học sinh. Song song đó là lắng nghe, đồng hành các em trên hành trình tiếp cận nguồn tri thức.

Những trẻ em vùng cao Trạm Tấu, Yên Bái (hiện là Lào Cai) hào hứng đọc truyện tranh. Ảnh: Nguyễn Tú Anh

Theo nhiều chuyên gia, việc khuyến khích đọc sách từ khi còn nhỏ sẽ "gieo mầm cho sự phát triển tâm hồn, tính cách và tư duy của mỗi con người'. Phó giáo sư, Tiến sĩ Bùi Hoài Sơn - Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội - nhấn mạnh rằng văn hóa đọc giúp mỗi người mở rộng kiến thức, kỹ năng, nâng cao nhận thức về đạo đức và góp phần xây dựng một xã hội hài hòa, đoàn kết.

Tại nhiều địa phương, nhất là vùng cao, vùng sâu, xa, thư viện ở trường học còn hạn chế. Trong khi đó, các thầy cô, học sinh luôn khát khao được tiếp cận tri thức, sách vở ở nhiều lĩnh vực. Cuối tháng 11/2025, điểm trường Nà Lù, Lạng Sơn mới lần đầu có thư viện sau hơn 22 năm. Trong thời đại kỹ thuật số, việc đưa thư viện điện tử lên các ngôi trường ở miền núi cũng là điều được quan tâm.

Để lan tỏa văn hóa đọc, đồng thời tạo điều kiện tiếp cận tri thức cho trẻ em - thế hệ tương lai của đất nước. Trước đó, Quỹ Hy Vọng của VnExpress cùng nhiều đơn vị đã có nhiều chương trình trao tặng sách. Tháng 11/2023, Quỹ tặng thư viện điện tử cho học sinh tiểu học ở tỉnh Bình Định (nay là Gia Lai). Hồi tháng 11/2025, Quỹ và những đơn vị tài trợ khánh thành công trình thư viện Trung học cơ sở (THCS) Tân Trào, thuộc chương trình Ánh sáng học đường.

Độc giả có thể đồng hành và đóng góp cho dự án "25 năm VnExpress - Hành trình tri thức mở" tại đây: Tên chương trình: ten cua ban - VnExpress 25 nam

ten cua ban - VnExpress 25 nam ID chương trình: 195961

Phương Linh