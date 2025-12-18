VnExpress đạt Giải C báo chí về Quốc hội và Hội đồng nhân dân

Tác phẩm "Những hình ảnh nổi bật trong đại lễ 80 năm Quốc khánh" của nhóm tác giả VnExpress đạt Giải C Diên Hồng năm 2025.

Lễ trao giải báo chí toàn quốc về Quốc hội và Hội đồng nhân dân (Giải Diên Hồng) lần thứ tư với chủ đề "80 năm Quốc hội Việt Nam" diễn ra tối 18/12 tại Cung Văn hóa Lao động hữu nghị Việt Xô, Hà Nội.

Sau hơn 10 tháng phát động, cuộc thi thu hút 3.500 tác phẩm từ 125 cơ quan báo chí cả nước. 91 tác phẩm vào chung khảo và 64 tác phẩm được trao giải ở các hạng mục: 5 giải A, 12 giải B, 22 giải C và 25 giải Khuyến khích.

Đại diện nhóm tác giả, tác giả nhận Giải C Diên Hồng. Ảnh: Hoàng Phong

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc đã trao giải A cho các tác giả, nhóm tác giả đến từ: Báo điện tử VietnamPlus, Thông tấn xã Việt Nam, Báo Quân đội Nhân dân, Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam cùng các đơn vị phối hợp như Viện Chiến lược và Chính sách Mặt trận, Ủy ban Văn hóa và Xã hội... Đặc biệt, trong nhóm đạt giải A còn có tác giả đến từ Trường THPT chuyên Phan Bội Châu (Nghệ An).

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhận định đây là năm Quốc hội tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, phản ứng nhanh trước yêu cầu thực tiễn và đổi mới mạnh mẽ tư duy xây dựng pháp luật. Ông đánh giá các tác phẩm dự thi năm nay được đầu tư công phu, sáng tạo, phản ánh sâu sắc hoạt động của các cơ quan dân cử trong bối cảnh đất nước bước vào kỷ nguyên mới.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Hoàng Phong

Hướng tới năm 2026, Chủ tịch Quốc hội kỳ vọng giới báo chí tiếp tục phát huy bản lĩnh, phản ánh khách quan và đa chiều mọi mặt đời sống. Ông mong muốn báo chí kịp thời phát hiện những bất cập trong thi hành pháp luật, giúp cơ quan dân cử hoạt động hiệu quả hơn.

"Đặc biệt, báo chí cần lan tỏa quyết tâm, khí thế mới trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIV; phục vụ cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031", Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Sơn Hà