VNeID, VssID hiển thị thiếu năm đóng BHXH, tôi có bị ảnh hưởng quyền lợi không?

Tôi tham gia bảo hiểm xã hội được 11 năm, công ty đóng đều đặn hàng tháng, không chậm, không nợ.

Tôi được biết quy định mới sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế điện tử được tạo lập và lưu trữ trên VNeID, VssID để thay thế dần sổ giấy. Nhưng hiện tại thời gian đóng bảo hiểm xã hội hiển thị trên VNeID của tôi chỉ là 9 năm 2 tháng, thiếu mất gần 2 năm. Ứng dụng hiển thị "đang cập nhật" nhưng tôi không thể tạo yêu cầu bổ sung thời gian đóng cho đầy đủ lên hệ thống.

Xin hỏi tôi phải làm thế nào, liên hệ với ai, ở đâu để được bổ sung? Thời gian tới nếu sổ điện tử thay thế dần sổ giấy mà thời gian đóng hiển thị thiếu như thế này thì tôi làm cách nào đối chiếu để đảm bảo quyền lợi?

Độc giả Thế Hiệp

> Luật sư tư vấn