VNeID được tải nhiều nhất trên iPhone tại Việt Nam năm 2023

Phần mềm định danh điện tử VNeID được người dùng iPhone tải nhiều nhất, bên cạnh các ứng dụng mạng xã hội và mua sắm trực tuyến.

Ngày 13/12, Apple công bố bảng xếp hạng ứng dụng, trò chơi được tải về nhiều nhất trên cửa hàng App Store năm nay ở thị trường Việt Nam. VNeID đứng thứ nhất, vượt qua app mạng xã hội hay video phổ biến như TikTok, Messenger, Facebook, YouTube.

Tuy nhiên, trong bảng xếp hạng tương tự dành cho iPad, TikTok và YouTube là những phần mềm đứng đầu.

Ứng dụng VNeID trên App Store. Ảnh: Tuấn Hưng

Hiện VNeID tương thích với thiết bị chạy iOS 13.0, iPadOS 13.0 hoặc Android 5.0 trở lên. Ứng dụng bắt đầu cho tải về từ 23/8/2021 và đạt hơn 10 triệu lượt tải trên Android, 55.000 lượt đánh giá. Với iOS và iPadOS, ứng dụng nhận hơn 11.000 lượt đánh giá nhưng không có thông tin về lượt tải.

Trong khi đó, Liên quân mobile, Free Fire: Winterlands, Play Together và Giang Hồ Ngũ Tuyệt là game miễn phí được tải nhiều nhất trên iPhone, còn trên iPad là Play Together, Roblox, Liên quân Mobile và Magic Tiles 3: Piano Game.

Bảng xếp hạng ứng dụng, trò chơi App Store 2023

Ngoài thống kê ứng dụng, Apple cũng đưa ra bảng xếp hạng do nhóm phụ trách App Store lựa chọn cho giải thưởng App Store Awards 2023.

Ứng dụng ChatGPT giành giải Trào lưu của năm (Trend of the Year) khi có hàng trăm triệu người dùng chỉ sau thời gian ngắn và tạo nên "cơn sốt" AI trong năm. Ứng dụng iPhone của năm thuộc về AllTrails, chuyên hỗ trợ tập luyện thể thao chạy bộ, leo núi. Trò chơi của năm dành thuộc về Honkai: Star Railm, một game nhập vai chiến thuật 3D lấy bối cảnh ngoài không gian do Hoyoverse và miHoYo đồng phát triển và phát hành. Ứng dụng giành giải tương tự với iPad là Prêt-à-Makeup và Lost in Play.

App Store là tên kho ứng dụng dành cho iPhone và iPad. Theo thống kê của Apple, hiện có khoảng 650 triệu lượt truy cập mỗi tuần. App Store cùng với Play Store là hai kho ứng dụng cho thiết bị di động lớn nhất thế giới.

