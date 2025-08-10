VNeID có thể thay thế những giấy tờ nào?

Ứng dụng VNeID mức độ 2 tích hợp nhiều loại giấy tờ quan trọng, giúp người dân sử dụng thay bản cứng khi làm thủ tục, khám chữa bệnh hay lưu thông.

VNeID là ứng dụng do Trung tâm Dữ liệu quốc gia về dân cư (Bộ Công an) phát triển, xây dựng trên nền tảng cơ sở dữ liệu định danh, dân cư và hệ thống xác thực điện tử. Mỗi tài khoản VNeID chứa mã định danh cá nhân - dãy 12 chữ số được cấp riêng cho từng công dân, dùng để xác định danh tính, thực hiện giao dịch dân sự, làm thủ tục hành chính và kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Hiện một số giấy tờ đã được tích hợp trên VNeID, cho phép sử dụng thay thế bản cứng, gồm: căn cước công dân, giấy tạm trú, tạm vắng, giấy phép lái xe, đăng ký xe, mã số bảo hiểm xã hội...

Đồng nhất mã số bảo hiểm xã hội với số định danh cá nhân

Từ ngày 1/8, hệ thống của Bảo hiểm xã hội Việt Nam sẽ tự động đồng nhất mã số bảo hiểm xã hội (BHXH) với số định danh cá nhân hoặc số căn cước công dân. Tờ khai mới sẽ chỉ còn một mã số duy nhất là số định danh hoặc CCCD. Người đã có mã số BHXH không cần khai báo hay thao tác kỹ thuật, còn người tham gia lần đầu sẽ kê khai bằng số định danh hoặc CCCD; hệ thống sẽ tự động cấp mã BHXH trùng khớp và liên thông giữa tài khoản VssID với VNeID.

Theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam, việc đồng nhất này giúp người dân không phải nhớ nhiều mã số, dễ dàng tra cứu thông tin và thực hiện thủ tục trực tuyến. Trong giai đoạn chuyển đổi, người lao động có thể sử dụng song song mã BHXH và số VNeID/CCCD khi giao dịch với cơ quan bảo hiểm xã hội hoặc khám chữa bệnh bảo hiểm y tế.

Mã số BHXH, BHYT của người dùng sẽ được ngành bảo hiểm tự động đồng nhất với số định danh điện tử trên VneID. Ảnh: Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Tích hợp thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) điện tử thay thế bản giấy

Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã dừng cấp thẻ BHYT bản giấy trong trường hợp cấp lại hoặc đổi thẻ. Thay vào đó, người dân có thể sử dụng thẻ BHYT điện tử hiển thị trên ứng dụng VNeID mức độ 2, VssID hoặc trên căn cước công dân gắn chip để đi khám chữa bệnh.

Để tích hợp thẻ BHYT vào VNeID, người dùng cần cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng, đăng nhập, chọn mục "Ví giấy tờ" - "Tích hợp thông tin" - "Tạo mới yêu cầu", sau đó nhập số thẻ BHYT và thông tin đơn vị cấp thẻ để hoàn tất.

Nếu gặp khó khăn khi thao tác, người dân có thể liên hệ cơ quan Bảo hiểm xã hội cấp cơ sở để được hỗ trợ trực tiếp. Cán bộ bảo hiểm sẽ hướng dẫn cài đặt ứng dụng và cách sử dụng ảnh thẻ BHYT điện tử khi cần xuất trình tại bệnh viện.

Trong trường hợp thẻ BHYT giấy vẫn còn hạn, người dân vẫn có thể tiếp tục sử dụng bình thường khi đi khám chữa bệnh.

Thẻ BHYT bản điện tử của một người dùng đã được cập nhật trên VNeID mức độ 2, có thể dùng thay thế thẻ giấy khi đi khám chữa bệnh BHYT. Ảnh: Hồng Chiêu

Căn cước công dân điện tử trên VNeID

Người dân sở hữu tài khoản định danh điện tử mức độ 2 sẽ được tích hợp căn cước công dân điện tử ngay trên ứng dụng VNeID. Bản điện tử này có giá trị pháp lý tương đương căn cước gắn chip, có thể sử dụng trong nhiều giao dịch hành chính hoặc khi cần xuất trình giấy tờ tùy thân.

Bộ Công an chịu trách nhiệm tạo lập và hiển thị căn cước điện tử cho người dân. Thông tin về quá trình sử dụng căn cước điện tử được lưu trữ trên hệ thống tối đa 5 năm kể từ thời điểm phát sinh.

Tài khoản VNeID hiện được chia thành hai mức độ. Mức độ 1 cho phép truy cập thông tin định danh cơ bản và một số tính năng giới hạn; người dân có thể đăng ký trực tuyến và nhận phản hồi trong một ngày. Mức độ 2 cung cấp đầy đủ tiện ích, bao gồm căn cước điện tử, người dân cần đến trụ sở công an xã, phường để làm thủ tục, thời gian cấp không quá ba ngày làm việc.

Căn cước công dân bản điện tử của người dùng hiển thị trên VNeID mức độ 2. Ảnh: Phạm Dự

Đồng bộ giấy phép lái xe, đăng ký xe

Từ ngày 1/7/2024, theo Thông tư 28 của Bộ Công an, người dân ngoài việc xuất trình bản giấy còn có thể sử dụng giấy phép lái xe, đăng ký xe đã tích hợp trên ứng dụng VNeID khi cảnh sát giao thông kiểm tra.

Các loại giấy tờ có thể xuất trình qua VNeID gồm: giấy phép lái xe; chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ; bằng, chứng chỉ điều khiển xe máy chuyên dùng; giấy đăng ký xe hoặc bản sao chứng thực giấy đăng ký kèm bản gốc giấy biên nhận của tổ chức tín dụng còn hiệu lực.

Trường hợp phải tạm giữ giấy tờ, lực lượng cảnh sát giao thông sẽ thực hiện trên môi trường điện tử, cập nhật dữ liệu vào hệ thống xử lý vi phạm hành chính và đồng bộ lên VNeID để người vi phạm, chủ phương tiện nắm rõ. Khi trả lại giấy tờ, cơ quan chức năng sẽ gỡ bỏ thông tin tạm giữ hoặc tước quyền sử dụng trên hệ thống do Bộ Công an quản lý.

Nếu giấy phép lái xe đã bị tạm giữ trên VNeID, người vi phạm sẽ không được sử dụng bản cứng để tiếp tục tham gia giao thông, vì dữ liệu hệ thống sẽ cho biết rõ thời hạn tước quyền sử dụng.

Thí điểm thay thế giấy tờ check-in tại sân bay bằng VNeID

Hành khách có thể làm thủ tục bay trực tuyến tại một số sân bay trong nước thông qua tính năng "Dịch vụ hàng không" tích hợp trên ứng dụng VNeID mức độ 2. Việc thử nghiệm được triển khai tại sân bay Nội Bài, nhà ga T3 - Tân Sơn Nhất, Đà Nẵng, Phú Quốc, Cam Ranh, Phú Bài, Cát Bi, với sự tham gia của một số hãng hàng không.

Sau khi hoàn tất thủ tục trên ứng dụng, người dùng có thể qua cửa kiểm soát an ninh và lên máy bay theo hình thức không chạm, chỉ cần quét khuôn mặt. Theo Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, hệ thống sẽ tự động đối chiếu sinh trắc học khuôn mặt khách hàng với dữ liệu trong cơ sở dữ liệu quốc gia.

Các bước thực hiện định danh, xác thực điện tử và nhận diện sinh trắc học phục vụ thủ tục lên tàu bay. Ảnh: C06

Bộ Công an cũng đang thí điểm hiển thị thông tin "xác nhận tình trạng hôn nhân" trên VNeID để phục vụ giải quyết thủ tục hành chính; đến tháng 9 sẽ thí điểm liên thông dữ liệu đơn thuốc, giúp người dân nhận thuốc tại nhà qua VNeID, dự kiến chính thức triển khai vào tháng 10.

Trước đó, người dân đã có thể dùng VNeID để đăng nhập các cổng dịch vụ công quốc gia và các bộ, ngành như Bộ Công an, Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Để liên kết tài khoản VNeID với tài khoản cổng dịch vụ công quốc gia, người dân cần kiểm tra xem tài khoản cổng dịch vụ công đã cập nhật số căn cước công dân trong cơ sở dữ liệu dân cư hay chưa. Nếu chưa, người dùng cần đăng nhập để cập nhật và liên kết tài khoản.

Hồng Chiêu