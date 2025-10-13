VN30 lần đầu vượt 2.000 điểm

Cổ phiếu Vingroup và Vietjet cùng chạm trần giúp VN30 (chỉ số đại diện cho rổ vốn hóa lớn) tăng gần 32 điểm trong phiên đầu tuần, lên mức kỷ lục 2.012 điểm.

Thị trường chứng khoán sáng nay chìm trong sắc đỏ do áp lực bán trên diện rộng. Tuy nhiên, diễn biến này không kéo dài lâu bởi dòng tiền trở lại một số cổ phiếu vốn hóa lớn từ giữa phiên.

VIC hút mạnh dòng tiền của nhà đầu tư với tổng giá trị giao dịch hơn 1.450 tỷ đồng. Cổ phiếu này đóng cửa tại mức trần 205.400 đồng, đóng góp gần 12 điểm cho chỉ số chung. Hai đại diện khác của Tập đoàn Vingroup trong rổ vốn hóa lớn là VHM và VRE lần lượt tăng 1% và 6,6%.

VJC của Vietjet cũng tác động tích cực đến chỉ số khi đảo chiều từ giảm thành tăng hết biên độ, đóng cửa tại 142.600 đồng. Cổ phiếu này "trắng bên bán" vào cuối phiên, trong khi khối lượng dư mua tại giá trần còn hơn nửa triệu đơn vị.

Nhờ trạng thái hưng phấn của một số mã đầu ngành, VN30 có phiên tăng thứ tư liên tiếp để lần đầu vượt 2.000 điểm. VN-Index (chỉ số đại diện cho sàn TP HCM) cũng tích lũy thêm 17 điểm so với tham chiếu, xác lập kỷ lục mới tại 1.765 điểm.

Thị trường tiếp tục rơi vào tình trạng "xanh vỏ, đỏ lòng", tức chỉ số đi lên nhưng số lượng mã giảm lại áp đảo. Sàn TP HCM hôm nay có 119 mã chốt phiên trên tham chiếu, trong khi bên giảm xấp xỉ 190 mã.

Ở nhóm ngân hàng, TCB dẫn đầu biên độ tăng khi tích lũy 5%, lên 41.300 đồng. HDB, LPB, CTG và STB chia nhau các vị trí tiếp theo với mức tăng 1-2,5%. Ngược lại, VCB và VPB ghì đà tăng của thị trường khi lần lượt mất 1,7% và 1,2%.

Sự phân hóa cũng xuất hiện ở nhóm chứng khoán. Một số cổ phiếu trụ như SSI, VCI, VND và HCM tăng 0,2-1,6%, đồng thuận với xu hướng của chỉ số. Trong khi đó, các mã vốn hóa nhỏ như ORS hay AGR chìm trong sắc đỏ suốt phiên.

Bất động sản là nhóm ngành hiếm hoi đồng loạt đi lên. Ngoài các cổ phiếu "họ" Vingroup, nhiều mã như CII, HDG, DIG, PDR và SCR đều đảo chiều từ giảm thành tăng mạnh. Mức tăng phổ biến trong nhóm này là 2-3%.

Sự thận trọng của nhà đầu tư được cởi trói sau khi FTSE Russell xác nhận nâng hạng thị trường chứng khoán vào giữa tuần qua. Nhờ đó, dòng tiền tiếp tục quay lại thị trường. Thanh khoản hôm nay đạt hơn 44.500 tỷ đồng, tăng khoảng 12.000 tỷ đồng so với cuối tuần trước, lên mức cao nhất trong một tháng qua. Thị trường có đến 12 mã đạt thanh khoản nghìn tỷ.

Rổ vốn hóa lớn đóng góp gần 27.500 tỷ đồng vào tổng giá trị giao dịch. Các cổ phiếu đứng đầu bảng xếp hạng thanh khoản đều thuộc rổ VN30, lần lượt là HPG, SHB, TCB, SSI, VHM và VIC.

Tín hiệu kém lạc quan nhất phiên hôm nay là nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục rút ròng và áp lực bán có dấu hiệu mạnh hơn. Cụ thể, khối ngoại bán ra hơn 4.500 tỷ đồng, nhiều hơn phiên cuối tuần 800 tỷ đồng. HPG là tâm điểm xả hàng của nhà đầu tư nước ngoài với khối lượng ròng hơn 12 triệu cổ phiếu, sau đó đến MBB, VRE và VPB.

Theo nhận định của phần đông công ty chứng khoán, dòng tiền trong nước sẽ là trụ đỡ quan trọng trong bối cảnh khối ngoại chưa ngừng bán ròng. Sự trở lại của nhà đầu tư cá nhân trong nước có thể giúp chỉ số đạt mức tối thiểu là 1.776 điểm trong tuần này.

Phương Đông