VN-Index xuống thấp nhất một tháng

Áp lực bán mạnh VIC và các cổ phiếu liên quan góp phần khiến VN-Index mất 22 điểm, thủng mốc 1.800 điểm, xuống thấp nhất một tháng qua.

VN-Index sáng nay nhích nhẹ so với tham chiếu, nhưng lập tức đảo chiều bởi lực xả hàng trong rổ vốn hóa lớn. Chỉ số đại diện cho sàn TP HCM chìm trong sắc đỏ suốt thời gian còn lại và có lúc mất 30 điểm. Trong những phút cuối, chỉ số thu hẹp biên độ giảm còn 22 điểm, xuống 1.791 điểm.

VN-Index chịu sự chi phối lớn bởi diễn biến của cổ phiếu liên quan đến Tập đoàn Vingroup. Điều này thể hiện qua việc chỉ số lao dốc dù số lượng mã đóng cửa trên tham chiếu áp đảo so với mã giảm.

VIC chạm sàn 121.600 đồng, xuống mức thấp nhất trong hơn hai tháng qua. Cổ phiếu này đang có chuỗi 8 phiên liên tiếp không tăng giá. Theo tính toán của Công ty Chứng khoán VNDirect, riêng hôm nay, VIC khiến chỉ số chung mất 15 điểm.

Ba cổ phiếu khác thuộc "họ" Vingroup cũng điều chỉnh mạnh. VHM mất hơn 6%, xuống 91.300 đồng. VRE và VPL lần lượt giảm 0,5% và 1,4%.

Xét theo ngành, thép có trạng thái giao dịch hưng phấn nhất. HPG tăng gần 6% lên 28.300 đồng, trở thành trụ đỡ tâm lý cho nhà đầu tư lẫn chỉ số. Các mã thành phần như HSG, NKG, TLH cũng tăng hơn 4% so với tham chiếu.

Ngành phân bón và hóa chất cũng ghi nhận sắc xanh bao trùm. DCM, DPM và DGC đều tích lũy hơn 1%.

Ngân hàng - nhóm trụ của thị trường - phân hóa mạnh. LPB, TPB, STB và VPB ngược dòng chỉ số với mức tăng dao động 1-2%. Ở phía ngược lại, hàng loạt cổ phiếu đầu ngành như BID, VCB, CTG đối diện áp lực xả hàng nên mất 0,3-1,4%.

Diễn biến tương tự xảy ra ở nhóm bất động sản. Cổ phiếu của một số chủ đầu tư như Đất Xanh, An Gia, Phát Đạt, Nam Long... cùng đóng cửa trên tham chiếu. Ngược lại, cổ phiếu Novaland và Quốc Cường Gia Lai bị bán mạnh nên lần lượt giảm 2,3% và 1,4%.

Thanh khoản sàn TP HCM hôm nay nhích lên gần 34.000 tỷ đồng, trong đó rổ vốn hóa lớn góp hơn 20.000 tỷ đồng. HPG ghi nhận giá trị giao dịch đột biến với hơn 4.000 tỷ đồng, vượt xa tổng mức khớp lệnh của ba mã xếp sau là VIC, VHM và FPT.

Nhà đầu tư nước ngoài kéo dài mạch xả hàng ba phiên liên tiếp. Nhóm này giải ngân hơn 5.300 tỷ đồng, trong khi mua vào chưa đến 4.400 tỷ đồng. HPG là tâm điểm giải ngân của khối ngoại với lượng mua ròng đột biến hơn 42 triệu cổ phiếu.

Phương Đông