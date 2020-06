VN-Index vượt mốc 900 điểm

9h40 Cổ phiếu dệt may dậy sóng

Việc Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – EU (EVFTA) vừa được Quốc hội thông qua sáng nay giúp nhiều cổ phiếu dệt may giao dịch hứng khởi. VGG của Tổng công ty May Việt Tiến có biên độ tăng lớn nhất với 7,8%, lên 40.000 đồng. Các cổ phiếu còn lại đều dao động trên tham chiếu 2,5%, trừ TVT của Tổng công ty Việt Thắng ngược chiều giảm 2,2%.

Dệt may được được đánh giá là một trong những ngành hưởng lợi nhiều từ Hiệp định EVFTA, dù hiệu quả ngay lập tức chưa có. Theo SSI, việc các doanh nghiệp dệt may có thể tận dụng Hiệp định này hay không phụ thuộc phần lớn vào khả năng mở rộng công suất sản xuất vải trong hai năm tới.