VN-Index vượt 1.600 điểm

Dòng tiền rót mạnh vào cổ phiếu ngân hàng và bất động sản giúp VN-Index tăng hơn 16 điểm, vượt mốc tâm lý 1.600 điểm ngay sáng đầu tuần.

Dòng tiền luân chuyển nhanh giữa các nhóm cổ phiếu và tâm lý hứng khởi của nhà đầu tư trong nước giúp thị trường chứng khoán mở cửa trong sắc xanh. Chỉ số đại diện cho sàn TP HCM liên tục nới rộng biên độ tăng. Đến 10h30, chỉ số bật mạnh lên gần 1.602 điểm, tăng 16 điểm so với tham chiếu để xác lập đỉnh mới.

Đồ thị VN-Index và VN30 trong phiên sáng 11/8. Ảnh chụp màn hình

Nhóm ngân hàng đóng góp nhiều cho phiên sáng nay khi 6 trong 10 cổ phiếu tác động tích cực nhất đến VN-Index thuộc nhóm này. MBB dẫn đầu khi có thời điểm tăng hơn 6% lên 32.450 đồng. VCB, BID, ACB, EIB và TCB lần lượt chia nhau các vị trí tiếp theo.

Cổ phiếu bất động sản cũng hút mạnh dòng tiền. CII và QCG cùng chạm trần, không có bên bán trong khi khối lượng dư mua đều trên 1,6 triệu đơn vị. PDR, HPX, CEO, KHD đều tích lũy trên 4% so với tham chiếu. Các mã vốn hóa vừa như NLG, KDH, NVL dao động khoảng 2-3%.

Trong rổ vốn hóa lớn, MSN đang dẫn sóng khi tăng hết biên độ lên 82.000 đồng và dư mua gần 2 triệu cổ phiếu. Một số mã thuộc nhóm tiêu dùng và bán lẻ như VNM, MWG, SAB cũng nhích thêm khoảng 1%.

Ở chiều ngược lại, các cổ phiếu liên quan đến Vingroup là tác nhân ghì đà tăng của chỉ số. VIC giảm nhẹ xuống 115.000 đồng, còn VHM và VRE lần lượt mất 0,5% và 1,7%.

Sau 90 phút giao dịch, sàn TP HCM đã có hơn 725 triệu cổ phiếu được sang tay, tương ứng 20.000 tỷ đồng. MSN đứng đầu bảng xếp hạng thanh khoản với 1.660 tỷ đồng, bỏ xa các cổ phiếu phía sau như SHB, MBB, FPT.

Diễn biến phiên sáng nay trùng khớp với dự báo của nhiều công ty chứng khoán. Hầu hết các đơn vị này cho rằng VN-Index sẽ chinh phục vùng 1.600 điểm ngay đầu tuần, thậm chí có thể lên 1.650 điểm nếu dòng tiền rót mạnh vào thị trường.

Tuy nhiên, các nhóm phân tích đều lưu ý đà tăng đang dần chậm lại khi mức tích lũy trong 2 phiên cuối tuần trước chỉ đạt lần lượt 0,5% và 0,2%. Do đó, 1.600 điểm có thể là vùng giá tiềm năng để kích hoạt đợt chốt lời trong ngắn hạn. Nếu dòng tiền không rời bỏ thị trường, đây có thể xem là các nhịp điều chỉnh lành mạnh trong "sóng" tăng trung và dài hạn. Trong giai đoạn tăng mạnh vừa qua, khi bước vào các mốc tâm lý quan trọng, chỉ số cũng thường điều chỉnh mạnh 1-2 phiên và đón dòng tiền mới trước khi tiếp tục đi lên.

Nhiều nhóm phân tích khuyến nghị nhà đầu tư hạn chế mua đuổi, thay vào đó chốt lời từng phần đối với những cổ phiếu đang xuất hiện lực bán mạnh ở vùng giá cao. Nhà đầu tư có thể luân chuyển tiền sang những cổ phiếu đang bước vào xu hướng tăng sau giai đoạn tích lũy dài hoặc các mã đã thiết lập nền giá mới sau nhịp điều chỉnh.

