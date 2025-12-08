VN-Index tuần này diễn biến ra sao?

Nhiều công ty chứng khoán dự đoán VN-Index có thể vượt kỷ lục cũ 1.766 điểm, nhưng không loại trừ khả năng điều chỉnh kỹ thuật do áp lực chốt lời.

Thị trường chứng khoán đang có đà tăng với chuỗi kéo dài 8 phiên liên tiếp, đưa VN-Index từ 1.660 điểm lên 1.741 điểm vào cuối tuần trước. Tính chung một tháng qua, chỉ số đại diện cho sàn TP HCM tích lũy 160 điểm và chinh phục hàng loạt mốc tâm lý quan trọng. Chỉ số hiện chỉ cách đỉnh cũ 25 điểm.

Ngoài điểm số, thị trường còn cho thấy nhiều tín hiệu khởi sắc. Khối ngoại trở lại gom hàng sau giai đoạn bán ròng kéo dài. Nhóm này mua ròng 4.400 tỷ đồng, hấp thụ toàn bộ lượng cổ phiếu bán ra bởi nhà đầu tư cá nhân trong nước.

Dòng tiền lan tỏa ở nhiều nhóm cổ phiếu, giúp thanh khoản bình quân mỗi phiên cải thiện lên 23.700 tỷ đồng. Hai nhóm cổ phiếu trụ là ngân hàng và bất động sản đều có hiệu suất giao dịch tích cực. Trong khi ngân hàng hút tiền nhờ thông tin tăng vốn điều lệ ở một số nhà băng, nhóm bất động sản đi lên do các cổ phiếu liên quan đến Vingroup.

Khảo sát của VnExpress ở nhiều công ty chứng khoán cho thấy phần đông nhận định trạng thái tích cực có thể tiếp diễn trong tuần này, giúp VN-Index trở lại vùng đỉnh cũ quanh 1.766 điểm.

Ông Vũ Minh Đức, Phó giám đốc Phòng Nghiên cứu và phân tích của Công ty Chứng khoán Vietcap, dự báo 70% khả năng VN-Index tiếp tục tăng để xác lập kỷ lục mới tại 1.770 điểm. Trong kịch bản khả quan hơn, ông dự đoán chỉ số tiếp tục tiến lên 1.800 điểm, đồng nghĩa vượt đỉnh cũ 1.794 điểm (tính theo mức cao nhất trong phiên giao dịch).

"Yếu tố tích cực rõ nhất là VN-Index đang có quán tính tăng giá và khối ngoại mua ròng 3 phiên liên tiếp - điều chưa từng xảy ra trong nhiều tuần trước. Nhờ đó, tâm lý nhà đầu tư lạc quan hơn", ông Đức nhận định.

Chuyên gia này nói thêm cuộc họp ngày 10/12 của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) với khả năng giảm lãi suất điều hành là sự kiện có thể tác động tích cực đến chứng khoán thế giới, từ đó góp phần duy trì sắc xanh cho chỉ số trong nước.

Đồng quan điểm, nhóm phân tích Công ty Chứng khoán Mirae Asset Việt Nam (MASVN) nghiêng về kịch bản chỉ số tiếp tục tăng lên 1.780 điểm. Trong báo cáo chiến lược mới phát hành cuối tuần, nhóm này nhận định thị trường sẽ tiến về đỉnh cũ nhờ dòng tiền lan tỏa và kỳ vọng kinh tế vĩ mô tích cực.

Tương tự, chuyên gia của Công ty Chứng khoán Tiên Phong (TPS) cũng cho rằng nhịp tăng kéo dài đang mở ra dư địa để thị trường tiến lên vùng giá mục tiêu 1.800 điểm trong ngắn hạn.

Tuy nhiên, các nhóm phân tích đều nhấn mạnh thị trường hoàn toàn có thể xuất hiện các nhịp điều chỉnh kỹ thuật giữa xu hướng tăng. Biến động tiêu cực có thể gia tăng bởi dòng tiền cẩn trọng hơn khi định giá thị trường chạm ngưỡng trung bình dài hạn.

Bên cạnh đó, chứng khoán còn đối diện một số rủi ro như sự suy yếu của tiền đồng so với USD kéo dài, làm ảnh hưởng việc thu hút dòng vốn ngoại trở lại. Tình trạng căng thẳng thanh khoản tạm thời tại các ngân hàng thương mại tiếp diễn trong tháng 12 và có thể kéo dài sang tháng 1/2026 do tính chất mùa vụ, khiến dòng tiền rót vào chứng khoán thận trọng hơn.

"Do đó, khó có thể kỳ vọng sự bùng nổ của chứng khoán trong ngắn hạn", ông Vũ Minh Đức nói.

Nhiều nhóm phân tích cho rằng thị trường sẽ đối mặt áp lực chốt lời mạnh khi tiệm cận vùng đỉnh lịch sử, đặc biệt nếu vượt 1.800 điểm. Các giao dịch lướt sóng T+ được đánh giá không còn nhiều cơ hội trong giai đoạn này. Họ khuyến nghị nhà đầu tư hiện thực hóa lợi nhuận với những cổ phiếu đã tăng mạnh nhằm chủ động quản trị rủi ro và giữ sức mua khi thị trường tiến vào các ngưỡng cản quan trọng.

Đối với nhà đầu tư đang nắm giữ tỷ trọng tiền mặt lớn, chuyên gia gợi ý giải ngân vào những nhóm cổ phiếu có câu chuyện tăng trưởng trung hạn cho năm sau như chứng khoán, năng lượng, hạ tầng, sản xuất công nghiệp.

Phương Đông