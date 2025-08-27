VN-Index tiếp tục tăng

Bất chấp nhà đầu tư ngoại xả hàng quyết liệt, VN-Index vẫn tăng thêm 5 điểm nhờ "trụ đỡ" từ các cổ phiếu đầu ngành ngân hàng và chứng khoán.

Sau phiên hồi phục mạnh hôm qua, tâm lý nhà đầu tư có dấu hiệu hưng phấn trở lại. Điều này giúp VN-Index nhảy vọt trong những phút đầu phiên sáng nay, có thời điểm tích lũy gần 30 điểm, lên sát 1.700. Áp lực bán ở vùng giá cao khiến chỉ số thu hẹp dần biên độ tăng.

VN-Index giữ sắc xanh suốt thời gian còn lại, sau đó đóng cửa gần 1.673 điểm, cao hơn tham chiếu 5 điểm. Chỉ số đại diện cho sàn TP HCM đi lên nhưng VN30 lại chốt phiên trong sắc đỏ bởi lực xả hàng mạnh tại nhiều cổ phiếu vốn đầu ngành.

Thị trường có gần 170 cổ phiếu tăng, trong đó 11 mã chạm trần. Vietcombank là trường hợp đáng chú nhất khi tăng hết biên độ, lên 69.100 đồng và đóng cửa với khối lượng dư mua hơn 4 triệu đơn vị. Vietcombank dẫn đầu danh sách những cổ phiếu tác động tích cực nhất khi đóng góp cho VN-Index gần 9 điểm.

Chỉ số nối dài mạch đi lên nhưng thị trường không có nhóm ngành nào đồng thuận về đà tăng. Ngân hàng - nhóm trụ của thị trường - phân hóa mạnh. Ngoài Vietcombank giao dịch hưng phấn, sắc xanh còn xuất hiện tại BID, STB, SHB, ACB và HDB. Trong khi đó, các mã còn lại đều chốt phiên dưới tham chiếu với mức giảm mạnh tập trung vào TPB, LPB và VPB.

Ở nhóm chứng khoán, các mã đầu ngành như SSI, VIX, VND đều tăng hơn 2,5%, nhưng những cổ phiếu vốn hóa nhỏ hơn như VDS, BSI, VCI lại ngược dòng thị trường và đóng cửa dưới tham chiếu.

Nhóm thép cũng chịu áp lực xả hàng quyết liệt. HPG mất 1,7%, xuống 26.750 đồng và đứng thứ tư trong danh sách tác động tiêu cực nhất đến chỉ số. Các mã vốn hóa nhỏ như HSG, NKG, TLH giảm khoảng 1%.

Sự phân hóa rõ hơn ở nhóm bất động sản. Những mã vốn hóa nhỏ như DXG, DXS, LDG, DIG, PDR đều đi lên, thậm chí tăng trần, trong khi các trụ đỡ của thị trường như VIC, VHM và VRE mất 0,6-2,6%.

Ngoài tăng điểm, thị trường có thêm tín hiệu tích cực về thanh khoản. Sàn TP HCM có 1,55 tỷ cổ phiếu được sang tay, tương ứng gần 47.050 tỷ đồng. Con số này tăng hơn 8.000 tỷ đồng so với phiên trước. Thay vì tập trung cục bộ ở nhóm ngân hàng, dòng tiền đã phân tán rộng hơn. SSI dẫn đầu với giá trị giao dịch hơn 2.400 tỷ đồng, sau đó đến HPG, VIX, VCB và FPT.

Sau một phiên mua ròng, nhà đầu tư nước ngoài trở lại bán ròng. Nhóm này rút hơn 4.000 tỷ đồng, đánh dấu phiên xả hàng mạnh thứ hai kể từ đầu tháng. HPG trở thành tâm điểm rút ròng của khối ngoại với hơn 35 triệu cổ phiếu, sau đó đến VPB, SSI và SHB.

Phương Đông