VN-Index tiếp tục lập kỷ lục mới

VN-Index nối dài mạch đi lên 6 phiên liên tiếp để thiết lập kỷ lục mới tại 1.861 điểm, cao hơn phiên hôm qua 45 điểm.

Sau khi có phiên đầu tiên đóng cửa trên 1.800 điểm, chỉ số đại diện cho sàn chứng khoán TP HCM được nhiều nhóm phân tích dự đoán tiếp diễn trạng thái hưng phấn. Phần đông cho rằng chỉ số có khả năng dao động quanh 1.840 điểm, tức tăng khoảng 25 điểm so với tham chiếu. Tuy nhiên, thực tế vượt xa kỳ vọng này.

VN-Index mở cửa hôm nay trong sắc xanh và không ngừng nới rộng biên độ tăng nhờ dòng tiền của nhà đầu tư trong nước rót vào các mã vốn hóa lớn. Chỉ số đóng cửa tại 1.861,58 điểm, tăng 45 điểm so với tham chiếu.

Chuỗi hưng phấn liên tiếp giúp VN-Index tích lũy tổng cộng 132 điểm, tức gần 8%. Riêng chỉ số đại diện cho rổ vốn hóa lớn (VN30) tăng 41 điểm và tiến gần mốc tâm lý 2.100 điểm.

Khác với những phiên "xanh vỏ, đỏ lòng" đầu tuần, thị trường hôm nay ghi nhận đà tăng đồng thuận. Sàn TP HCM có gần 260 mã tăng, gấp 3 lần số lượng mã giảm. Rổ vốn hóa lớn phân hóa mạnh với 28 mã đóng cửa trên tham chiếu, trong khi bên giảm chỉ 2 mã.

Tín hiệu tích cực lan tỏa khắp thị trường, đặc biệt ở các nhóm trụ. Dầu khí đóng vai trò dẫn dắt với hàng loạt cổ phiếu chạm trần và đóng cửa trong tình trạng không có bên bán như PLX, GAS, PVT, BSR, POW.

Sắc xanh cũng bao trùm nhóm ngân hàng. BID dẫn đầu về biên độ với 5,3%, lên gần 41.000 đồng. VCB và CTG xếp sau khi tích lũy lần lượt 4% và 3,5%. Mức tăng phổ biến của các mã vốn hóa nhỏ hơn khoảng 2%.

STB của Sacombank là cổ phiếu hiếm hoi ngược dòng khi giảm gần 6%, xuống 53.400 đồng bởi số liệu kinh doanh kém khả quan trong quý cuối năm. Mã này đứng đầu danh sách tác động tiêu cực nhất đến chỉ số hôm nay.

Trong nhóm chứng khoán, hầu hết cổ phiếu tăng trên 2%. VPX và VCK diễn biến kém khả quan khi cùng đóng cửa trong sắc đỏ.

Ở nhóm bất động sản, cổ phiếu của hai chủ đầu tư lớn là Khang Điền và Novaland cùng giảm trên 1%, trong khi các doanh nghiệp khác đóng cửa trong sắc xanh.

Các mã liên quan đến Tập đoàn Vingroup tiếp tục đóng góp lớn vào đà tăng của VN-Index. VIC tăng 3,4% lên 179.000 đồng, còn VHM tích lũy 5,4% lên sát 150.000 đồng.

Thanh khoản thị trường cải thiện mạnh so với phiên hôm qua. Tổng khối lượng khớp lệnh hôm nay trên 1 tỷ cổ phiếu, tương ứng 32.400 tỷ đồng, tăng hơn 5.000 tỷ đồng. Nhà đầu tư ưu tiên rót tiền vào nhóm vốn hóa lớn nên giá trị giao dịch trong nhóm này lên đến 22.000 tỷ đồng, chiếm gần 70% thanh khoản thị trường.

STB đứng đầu về giá trị khớp lệnh với hơn 2.900 tỷ đồng, lớn hơn giá trị hai cổ phiếu xếp sau là VHM (1.390 tỷ đồng) và VIC (1.336 tỷ đồng) cộng lại. Một số mã ngân hàng, thép, công nghệ thông tin cũng ghi nhận lượng giao dịch tăng vọt.

Khối ngoại trở lại mua ròng sau hai phiên xả hàng đầu năm. Nhóm này giải ngân 4.550 tỷ đồng trong khi bán ra khoảng 4.000 tỷ đồng. HPG là tâm điểm hút vốn ngoại với hơn 8 triệu cổ phiếu, sau đó đến MBB và VPB.

Phương Đông