VN-Index tiếp tục giảm sâu

Sau khi mất 42 điểm cuối tuần trước, VN-Index tiếp tục giảm 31 điểm trong phiên đầu tuần này bởi áp lực bán tháo cổ phiếu ngân hàng.

Trái với dự đoán của nhiều công ty chứng khoán về kịch bản hồi phục, chỉ số đại diện cho sàn TP HCM chỉ tăng ít phút đầu phiên, sau đó điều chỉnh mạnh. Lực bán càng lúc càng dồn dập khiến chỉ số có thời điểm lùi xuống sát 1.600 điểm.

Dòng tiền tìm tới một số mã giảm sâu trong phiên chiều giúp VN-Index thu hẹp biên độ, nhưng không đủ lật ngược tình thế. Chỉ số đóng cửa tại 1.614 điểm, mất 31 điểm so với tham chiếu.

Hai phiên giảm sâu liên tiếp khiến VN-Index bị "thổi bay" gần 74 điểm, trở lại vùng giá giữa tháng này. Một số nhóm phân tích đã hạ dự báo về triển vọng ngắn hạn từ tăng sang trung tính.

Sàn TP HCM hôm nay có 233 cổ phiếu đóng cửa dưới tham chiếu, gấp đôi số lượng mã tăng. Sắc đỏ cũng áp đảo trong rổ vốn hóa lớn với 23 mã giảm, còn bên tăng chỉ 5 mã.

Nhóm ngân hàng là tác nhân chính khiến chỉ số điều chỉnh sâu. Toàn bộ cổ phiếu thuộc nhóm này đóng cửa dưới tham chiếu, trong đó nhiều mã vừa trải qua nhịp tăng nhanh như VIB, EIB, OCB... đồng loạt giảm hết biên độ. 9 trong 10 cổ phiếu đứng đầu danh sách những mã tác động tiêu cực nhất đến VN-Index thuộc nhóm này. Các mã vốn hóa lớn như VPB, ACB, SHB, BID đều chuyển trạng thái từ tăng sang giảm trên 5%.

Các nhóm ngành khác có sự phân hóa mạnh. Ở nhóm chứng khoán, VIX, VND, VCI và HCM cùng điều chỉnh mạnh trên 2,6%. Trong khi đó, SSI giữ sắc xanh suốt phiên và đóng cửa với mức tăng 2,5%. ORS của Công ty Chứng khoán Tiên Phong cũng có biên độ tăng tương đương, thậm chí có thời điểm chạm giá trần.

Diễn biến của nhóm bất động sản tương tự. KDH, NLG, HDG, PDR đều chịu áp lực bán khiến thị giá mất 1-6%, còn NVL, DXG, QCG, SCR lội ngược dòng thị trường để đi lên.

Các cổ phiếu liên quan đến Vingroup là trụ đỡ quan trọng cho thị trường. VIC hôm nay tăng 5,6% lên 131.000 đồng, còn VHM cũng chốt phiên trong sắc xanh dù biên độ tăng chỉ 0,3%.

Tâm lý nhà đầu tư thận trọng, tập trung vào hạ tỷ trọng cổ phiếu trong danh mục đầu tư khiến thanh khoản thị trường giảm sâu. Khối lượng sang tay hôm nay đạt 1,5 tỷ cổ phiếu, thấp hơn cuối tuần trước khoảng 700 triệu cổ phiếu. Giá trị giao dịch cũng giảm sâu từ hơn 62.000 tỷ đồng còn 42.000 tỷ đồng. Đây là phiên có giá trị khớp lệnh thấp nhất trong khoảng 3 tuần trở lại đây.

SSI đứng đầu bảng xếp hạng thanh khoản với hơn 2.550 tỷ đồng. VPB, SHB và HPG chia nhau các vị trí tiếp theo với khoảng 1.800-2.300 tỷ đồng mỗi mã.

Nhà đầu tư nước ngoài nối dài chuỗi bán ròng 13 phiên liên tiếp. Nhóm này giải ngân khoảng 4.050 tỷ đồng, nhưng bán ra hơn 5.760 tỷ đồng. HPG là tâm điểm xả hàng của khối ngoại với khối lượng ròng hơn 22 triệu cổ phiếu, tiếp đến là VPB và STB.

Theo Công ty Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (SHS), VN-Index đã có tín hiệu tạo đỉnh của nhịp tăng nóng và thị trường kết thúc giai đoạn gia tăng đầu cơ, đòn bẩy ngắn hạn mạnh. Nhóm này dự đoán chỉ số của sàn HoSE có thể tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh về vùng giá quanh 1.600 điểm. Thị trường sẽ giao dịch chậm lại, thanh khoản suy giảm dần.

Phương Đông