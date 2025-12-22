VN-Index tăng vọt phiên đầu tuần

Hơn 210 cổ phiếu đi lên, trong đó Vingroup và Sacombank cùng chạm trần, giúp VN-Index có phiên giao dịch tốt nhất hai tháng qua với mức tăng 47 điểm.

Sau nhịp tăng mạnh cuối tuần trước để lấy lại mốc 1.700 điểm, chỉ số đại diện cho sàn TP HCM được nhiều nhóm phân tích kỳ vọng nối dài trạng thái hưng phấn. Chỉ số mở cửa phiên đầu tuần trong sắc xanh và liên tục nới rộng biên độ tăng nhờ dòng tiền rót vào các mã đầu ngành.

VN-Index nghỉ trưa tại 1.734 điểm, cao hơn 30 điểm so với tham chiếu. Đà tăng tiếp diễn trong phiên chiều khi tâm lý thận trọng của nhà đầu tư dần cởi bỏ. Chỉ số chốt phiên chiều tại 1.751 điểm, tăng xấp xỉ 47 điểm.

Độ rộng thị trường lệch hoàn toàn về bên mua với 216 cổ phiếu tăng, gấp đôi cổ phiếu giảm. Rổ vốn hóa lớn chênh lệch lớn hơn khi có 27 mã đóng cửa trên tham chiếu, còn bên giảm chỉ 3 mã.

Vingroup (VIC) là động lực chính của thị trường. Sau khi tăng hơn 5% trong phiên sáng, cổ phiếu này tiếp tục "dậy sóng" trong phiên chiều và chạm giá trần 158.800 đồng. Khối lượng dư mua VIC lúc đóng cửa gần 1 triệu cổ phiếu. Mã này đóng góp gần 18 điểm cho phiên hôm nay.

Ba cổ phiếu "họ" Vingroup cũng diễn biến khả quan. VHM tăng 5,8%, còn VRE và VPL đều cao hơn tham chiếu khoảng 4%.

Xét theo ngành, nhóm ngân hàng giao dịch hứng khởi nhất khi đồng loạt đảo chiều từ giảm thành tăng. STB dẫn đầu biên độ khi chạm trần 52.400 đồng và dư mua gần 7 triệu cổ phiếu. HDB, TCB và MBB lần lượt xếp sau với mức tăng dao động 2-3%. NAB là cổ phiếu duy nhất ngược dòng thị trường khi giảm gần 1%.

Cổ phiếu ngành dầu khí cũng đóng góp lớn cho thị trường với mức tăng phổ biến 1,5%. POW vượt trội nhất trong nhóm này khi tăng hơn 4%, lên 12.700 đồng. BSR, GAS và PLX cũng tích lũy 1-3%.

Nhóm bất động sản ghi nhận sự phân hóa rõ hơn. Ngoài các mã "họ" Vingroup giao dịch tích cực, một số mã vốn hóa vừa và nhỏ như NLG, HDG, DIG, HQC cũng giữ sắc xanh. Ngược lại, NVL, QCG và SCR chịu áp lực xả hàng nên giao dịch dưới tham chiếu, trở thành lực cản đà tăng của chỉ số.

Nhóm chứng khoán diễn biến tương tự. Trong khi VIX, SSI và VCI đóng cửa trên tham chiếu thì các cổ phiếu mới niêm yết thời gian qua như TCX, VPX, VCK đều chìm trong sắc đỏ.

Thanh khoản sàn TP HCM hôm nay đạt gần 29.500 tỷ đồng, tăng hơn 5.000 tỷ đồng so với cuối tuần trước. Dòng tiền rót mạnh vào các cổ phiếu đầu ngành ngân hàng, chứng khoán, thép. Sàn TP HCM có 4 mã đạt thanh khoản nghìn tỷ. HPG dẫn đầu với gần 1.500 tỷ đồng, lần lượt đến VIX, SHB và HDB.

Trong báo cáo chiến lược thị trường tuần này, nhóm phân tích Công ty Chứng khoán MB dự báo VN-Index có khả năng đi lên trong hai tuần giao dịch cuối năm. Các động lực của thị trường gồm tâm lý lạc quan về khởi đầu mới và kỳ vọng các chính sách kinh tế đầu năm, cộng thêm dòng tiền của quỹ đầu tư đẩy mạnh mua vào để "làm đẹp" báo cáo tài sản ròng (NAV) cuối năm. Ngoài ra, tâm lý đón đầu mùa báo cáo tài chính quý IV (được công bố vào giữa tháng 1 năm sau) cũng được nhóm phân tích kỳ vọng giúp chỉ số đi lên.

"Chúng tôi cho rằng các yếu tố kìm hãm thị trường trong ngắn hạn (đáo hạn phái sinh, ETF tái cơ cấu danh mục hay tỷ giá, lãi suất huy động nhích tăng theo mùa vụ) đã qua", chuyên gia của Công ty Chứng khoán MB nhận định.

Đồng quan điểm, nhóm phân tích Yuanta Việt Nam nhấn mạnh rủi ro ngắn hạn có dấu hiệu giảm dần khi không còn nhiều sự kiện tác động và thị trường sẽ bước vào tuần chốt NAV. Họ kỳ vọng VN-Index hướng đến vùng giá 1.772 điểm, thậm chí cao hơn là 1.800 điểm trong tuần này.

Phương Đông