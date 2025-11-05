VN-Index tăng phiên thứ hai liên tiếp

Cổ phiếu dầu khí 'bùng nổ' giúp VN-Index thoát trạng thái giằng co, đóng cửa tăng 3 điểm, lên sát 1.655 điểm.

Sau phiên bùng nổ hôm qua, một số nhóm phân tích cho rằng xu hướng ngắn hạn của thị trường vẫn là đi xuống. Điều này được chứng minh ngay trong nửa đầu phiên sáng khi áp lực xả hàng trên diện rộng khiến VN-Index có lúc mất 10 điểm, xuống sát 1.640 điểm.

Chỉ số đại diện cho sàn TP HCM đảo chiều liên tiếp từ giữa phiên sáng đến lúc đóng cửa bởi bên mua và bán giằng co quyết liệt. Đóng cửa, VN-Index nối dài mạch tăng phiên thứ hai, trong khi VN30 (đại diện cho rổ vốn hóa lớn) giảm hơn 11 điểm.

Sàn TP HCM rơi vào tình trạng "xanh vỏ, đỏ lòng", tức chỉ số tăng nhưng số lượng mã giảm lại áp đảo. Thị trường có 190 cổ phiếu chốt phiên dưới tham chiếu, trong khi chỉ khoảng 120 mã tăng.

Rổ vốn hóa lớn có 18 mã giảm và 12 mã tăng. Cổ phiếu của các doanh nghiệp có vốn Nhà nước dẫn đầu về biên độ tăng trong rổ này, lần lượt là GAS, PLX, CTG, BID và VCB. Diễn biến này đến sau khi Tổng Bí thư Tô Lâm cho biết Bộ Chính trị sẽ sớm ban hành Nghị quyết về kinh tế nhà nước, tập trung vào mô hình bền vững để đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số.

Xét theo ngành, dầu khí và phân bón là hai nhóm có trạng thái tích lũy đồng thuận nhất. Mức tăng phổ biến của các cổ phiếu trong nhóm này là 3-5%. PVD của PV Drilling có thời điểm chạm giá trần 24.500 đồng, còn OIL và GAS đều chốt phiên hơn 4% so với tham chiếu.

Trong khi đó, nhóm chứng khoán chịu áp lực bán mạnh. Các cổ phiếu trụ như VCI, VIX, HCM và TCX đều giảm trên 2%. SSI là trường hợp hiếm hoi đồng thuận với chỉ số khi tăng 0,4% vào cuối phiên, lên gần 35.000 đồng.

Cổ phiếu bất động sản bị xả hàng ồ ạt. CII, QCG, VRE, DIG, HDG đều mất hơn 2% so với tham chiếu. Một số mã vốn hóa vừa và lớn như VHM, KDH, NLG giảm 0,5-1,5%. VIC là trụ đỡ cho nhóm bất động sản cũng như toàn thị trường khi tăng 2,7% lên 206.500 đồng

Nhóm ngân hàng ghi nhận sự phân hóa mạnh. Trong khi CTG, BID, VCB giữ sắc xanh thì TCB, TPB, ACB, OCB giao dịch dưới tham chiếu suốt phiên.

Sự thận trọng bao trùm khiến tổng giá trị sang tay chỉ khoảng 20.200 tỷ đồng, giảm hơn 14.000 tỷ đồng so với hôm qua. Đây là mức thấp nhất kể từ cuối tháng 6. Thị trường chỉ có hai mã khớp lệnh nghìn tỷ, lần lượt là FPT và SSI.

Sau phiên giải ngân ồ ạt, nhà đầu tư nước ngoài quay lại bán ròng. Nhóm này bán ra hơn 3.110 tỷ đồng, trong khi chỉ mua vào 2.300 tỷ đồng. Tâm điểm xả hàng của khối ngoại là TCB, SSI, ACB và VIX.

Phương Đông