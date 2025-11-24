VN-Index tăng mạnh nhờ cổ phiếu 'họ' Vingroup

Bốn mã liên quan đến Vingroup đều tăng mạnh, trong đó VRE chạm giá trần, giúp VN-Index tích lũy 13 điểm.

Trước phiên giao dịch đầu tuần, nhiều nhóm phân tích cho rằng thị trường đang duy trì trạng thái trung tính và tiếp tục đi ngang trong vùng giá hẹp. Xu hướng này được dự báo chỉ kết thúc khi xuất hiện một số nhóm cổ phiếu dẫn sóng, đưa VN-Index qua ngưỡng kháng cự quan trọng là 1.670 điểm.

Hôm nay, VN-Index giữ sắc xanh suốt phiên nhờ trạng thái hưng phấn của các cổ phiếu "họ" Vingroup. Chỉ số đại diện cho sàn TP HCM đóng cửa sát 1.668 điểm, tích lũy 13 điểm so với tham chiếu. VN30 ghi nhận mức tăng tích cực hơn, vượt mốc 1.900 điểm.

Vai trò dẫn dắt thị trường của nhóm Vingroup thể hiện qua việc đóng góp hơn 14 điểm cho VN-Index. Theo thống kê của Công ty Chứng khoán VNDirect, VIC, VHM, VRE và VPL chia nhau 4 trong số 5 vị trí dẫn đầu danh sách những mã tác động tích cực nhất đến chỉ số.

VRE có trạng thái hưng phấn nhất khi tăng hết biên độ lên 34.450 đồng và khớp lệnh gần 900 tỷ đồng. VIC tiếp tục xác lập kỷ lục mới về thị giá khi tăng thêm 4,3%, lên gần 240.000 đồng.

Do đóng góp lớn từ nhóm Vingroup, sàn TP HCM rơi vào tình trạng "xanh vỏ, đỏ lòng", tức chỉ số tăng mạnh nhưng số lượng cổ phiếu giảm lại áp đảo. Hôm nay có gần 190 mã chốt phiên dưới tham chiếu, trong khi chỉ 123 mã tăng.

Hầu hết ngành đều ghi nhận sự phân hóa mạnh. Nhóm ngân hàng có VPB, KLB, OCB và BID cùng tăng điểm, trong khi ở chiều ngược lại có hơn 10 mã chịu áp lực bán mạnh và đóng cửa trong sắc đỏ. STB dẫn đầu biên độ giảm, mất 2,5%, xuống 50.000 đồng. Một số mã trụ như VCB, CTG, MBB, SHB cũng giảm điểm nhưng biên độ ít hơn.

Ở nhóm chứng khoán, các cổ phiếu đầu ngành như SSI, VIX, TCX, HCM diễn biến đồng thuận với thị trường. Trong khi đó, những mã vốn hóa nhỏ như APG, VDS, ORS đồng loạt đi xuống.

Diễn biến tương tự xảy ra ở nhóm bất động sản. Ngoài cổ phiếu "họ" Vingroup, nhóm này còn ghi nhận sắc xanh tại cổ phiếu Novaland và Khải Hoàn Land. Cả hai cùng tăng 2,6%, lần lượt lên 15.800 đồng và 7.760 đồng. Trong khi đó, các mã penny như SCR, LDG, CII, HQC đều bị bán mạnh, mất 1-3% vào cuối phiên.

Thanh khoản thị trường chứng khoán hôm nay chỉ xấp xỉ 17.400 tỷ đồng, giảm gần 3.000 tỷ đồng so với cuối tuần trước. Đây là mức thấp nhất từ giữa tháng 6 đến nay. Dòng tiền của nhà đầu tư tập trung cục bộ ở một số cổ phiếu vốn hóa lớn như VRE (895 tỷ đồng), SHB (837 tỷ đồng), VIC (762 tỷ đồng).

Hôm nay, nhà đầu tư nước ngoài giải ngân 1.734 tỷ đồng, còn bán ra xấp xỉ 2.900 tỷ đồng. Đây là phiên bán ròng mạnh nhất trong nửa tháng qua. Áp lực bán tập trung vào Vincom Retail với hơn 8 triệu cổ phiếu, sau đó đến VND, NVL và VIX.

Phương Đông