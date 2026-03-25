VN-Index tăng mạnh nhất nửa tháng

Nối tiếp đà hưng phấn hôm qua, VN-Index tăng thêm 43 điểm, lên sát 1.660 điểm nhờ dòng tiền tập trung tìm cơ hội ở nhóm vốn hóa lớn.

VN-Index mở cửa trong sắc xanh và duy trì trạng thái hưng phấn suốt phiên. Diễn biến này trái ngược phần lớn dự đoán của các công ty chứng khoán về kịch bản chỉ số điều chỉnh sau phiên hồi phục mạnh hôm qua.

Càng về cuối phiên, chỉ số đại diện cho sàn TP HCM càng nới rộng biên độ tăng nhờ dòng tiền rót vào các mã đầu ngành. Chỉ số đóng cửa tại 1.658 điểm, tăng 43 điểm so với tham chiếu, đánh dấu phiên khởi sắc nhất trong nửa tháng trở lại đây.

Sắc xanh chiếm ưu thế với gần 280 mã, trong đó có 18 mã chạm trần. Rổ vốn hóa lớn đóng góp 26 cổ phiếu tăng, áp đảo hoàn toàn số lượng cổ phiếu giảm.

Nhóm ngân hàng đóng góp nhiều nhất cho phiên tăng hôm nay. Trừ LPB và SSB chốt phiên dưới tham chiếu, tất cả cổ phiếu ngân hàng đóng cửa trong sắc xanh. Biên độ tăng phổ biến quanh 1,5-3%, cá biệt có VPB tích lũy hơn 4% lên trên 26.300 đồng.

Nhóm chứng khoán kéo dài trạng thái hưng phấn. HCM hôm nay chạm trần 21.100 đồng và đóng cửa trong trạng thái không có bên bán, còn dư mua hơn 1 triệu cổ phiếu. TCX, VDS, SSI, BSI và VIX chia nhau những vị trí xếp sau với mức tăng trên 3%.

Nhóm dầu khí cũng lấy lại đà tăng đồng thuận. Toàn bộ cổ phiếu thành phần của nhóm này đóng cửa trên tham chiếu. POW tăng hơn 5%, còn hai mã trụ gồm GAS và PLX lần lượt tích lũy 2,2% và 3,8%.

Các nhóm ngành vốn hóa nhỏ hơn như hàng không, phân bón, cảng biển đều ghi nhận sắc xanh áp đảo. HVN của Vietnam Airlines tiếp tục chạm trần, lên 22.050 đồng.

Thanh khoản sàn TP HCM hôm nay nhích nhẹ so với phiên trước, đạt gần 23.000 tỷ đồng. SHB là cổ phiếu duy nhất có giá trị giao dịch nghìn tỷ, bỏ xa các mã xếp sau như SSI, HPG, MWG và VPB.

Giữa lúc nhà đầu tư trong nước tích cực giải ngân, khối ngoại vẫn không ngừng bán ròng. Nhóm này vừa nối dài mạch xả hàng 10 phiên liên tiếp với tổng giá trị hơn 10.200 tỷ đồng. Riêng hôm nay, chứng chỉ quỹ FUEVFVND chịu áp lực bán mạnh nhất với hơn 19,8 triệu đơn vị. HPG, SHB và VCB lần lượt xếp sau với khối lượng bán ròng vài triệu cổ phiếu.

Sau phiên tăng mạnh này, chỉ số đại diện cho sàn TP HCM đã vượt ngưỡng kháng cự quan trọng tại đường trung bình động 200 ngày (MA200). Một số nhóm phân tích cho rằng, lực bán có thể suy yếu dần trong những phiên tới, tạo nền tảng cho sự cân bằng về cung và cầu. Nếu thanh khoản tiếp tục cải thiện, thị trường có thể hình thành nhịp hồi phục bền vững hơn.

Phương Đông