VN-Index tăng mạnh nhất nửa năm

VN-Index tăng gần 52 điểm, mạnh nhất nửa năm qua, bởi nhu cầu giải ngân vào giá thấp lan rộng, nhất là nhóm vốn hóa lớn.

Sau nhịp giảm kỷ lục ngày đầu tuần, thị trường chứng khoán đang trên đà hồi phục nhanh chóng. VN-Index tăng hai phiên liên tiếp với biên độ lớn dần.

Chỉ số đại diện cho sàn TP HCM hôm nay duy trì sắc xanh trong phần lớn thời gian giao dịch và đóng cửa tại 1.728 điểm, cao hơn tham chiếu gần 52 điểm. Đây là phiên tăng mạnh nhất kể từ tháng 8/2025, tính theo giá trị tuyệt đối.

VN-Index lấy lại tổng cộng 75 điểm sau hai phiên hồi phục, nhưng vẫn chưa bù đắp toàn bộ điểm số bị "thổi bay" trong nhịp giảm kỷ lục.

Sàn TP HCM được bao phủ bởi sắc xanh với hơn 290 mã tăng, trong đó 30 mã chạm trần. VN30 đóng góp 3 mã tăng hết biên độ gồm GVR, MSN và VPL. VIC dẫn đầu danh sách cổ phiếu đóng góp nhiều nhất cho nhịp hồi phục hôm nay khi tăng 3% lên 146.600 đồng. Hầu hết cổ phiếu xếp sau thuộc rổ vốn hóa lớn.

Xét theo ngành, dầu khí có trạng thái hứng khởi nhất. BSR chuyển từ giảm thành tăng trần lên 36.150 đồng và dư mua hơn 1,3 triệu cổ phiếu vào cuối phiên. Các mã trụ của ngành này như GAS, PLX, OIL, POW, PVD đều tích lũy ít nhất 2% so với tham chiếu.

Ở nhóm ngân hàng, biên độ tăng phổ biến từ 2-4%. EIB và VIB chia nhau vị trí dẫn đầu khi đều có thời điểm tăng trần, sau đó thu hẹp còn 6,7% và 6%. BID là đại diện duy nhất của nhóm này lội ngược dòng thị trường, đóng cửa trong sắc đỏ.

Nhóm chứng khoán cũng hút mạnh dòng tiền bắt đáy. VIX và ORS chạm trần, còn các cổ phiếu đầu ngành như SSI, VND, HCM, VCI cùng tăng hơn 2%. Ngược lại, APG giảm hết biên độ và dư bán giá sàn gần 13 triệu cổ phiếu khi doanh nghiệp này thông báo phát sinh nhu cầu tái cấu trúc nên phải gia hạn thời điểm tổ chức phiên họp cổ đông thường niên.

Thanh khoản sàn TP HCM hôm nay đạt gần 30.000 tỷ đồng, thấp hơn hôm qua gần 12.000 tỷ đồng. MWG là tâm điểm hút tiền với gần 1.500 tỷ đồng, bỏ xa các mã xếp sau như HPG, SSI, FPT và SHB.

Động lực tăng của thị trường còn đến từ việc nhà đầu tư nước ngoài quyết liệt mua ròng. Nhóm này giải ngân hơn 5.200 tỷ đồng, trong khi chỉ bán ra khoảng 4.100 tỷ đồng. "Ông lớn" ngành thép Hòa Phát ghi nhận khối lượng mua ròng hơn 4 triệu cổ phiếu, sau đó đến ACB, MWG và VPB.

Dù thị trường đi lên, một số công ty chứng khoán vẫn khuyến nghị nhà đầu tư thận trọng với các quyết định giải ngân. Theo Yuanta Việt Nam, rủi ro ngắn hạn vẫn ở mức cao và xu hướng của thị trường giảm nên nhà đầu tư "chưa nên vội bắt đáy trong giai đoạn này". Chuyên gia cho rằng nhà đầu tư có thể tận dụng nhịp hồi để hạ tỷ trọng cổ phiếu về mức thấp.

Phương Đông