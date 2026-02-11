VN-Index tăng mạnh nhất một tháng

Nhà đầu tư ngoại rót ròng hơn 2.000 tỷ đồng giúp VN-Index duy trì sắc xanh suốt phiên, đóng cửa với mức tăng 43 điểm, cao nhất một tháng qua.

Phần đông công ty chứng khoán không lạc quan về diễn biến ngắn hạn của VN-Index sau chuỗi giảm 5 phiên liên tiếp và thời điểm nghỉ Tết cận kề. Tuy nhiên, chỉ số đại diện cho sàn TP HCM cho thấy thực tế trái ngược hoàn toàn khi duy trì sắc xanh nhờ dòng tiền rót mạnh vào các cổ phiếu vốn hóa lớn. Chỉ số có thời điểm tiệm cận ngưỡng tâm lý 1.800 điểm, tức cao hơn tham chiếu 46 điểm. Biên độ tăng thu hẹp trong những phút cuối, còn 43 điểm, đóng cửa tại 1.796 điểm.

Riêng VN30 hôm nay tăng gần 50 điểm, lấy lại mốc 2.000 điểm.

Sắc xanh bao trùm sàn TP HCM với 273 mã đóng cửa trên tham chiếu, gấp 4 lần số lượng cổ phiếu giảm. Rổ vốn hóa lớn chênh lệch lớn hơn với 27 mã tăng, gấp 9 lần mã giảm.

Các cổ phiếu liên quan đến Tập đoàn Vingroup tiếp tục là động lực giúp chỉ số đi lên. VIC tích lũy thêm 6,6% lên 150.800 đồng, đóng góp cho VN-Index hơn 15 điểm. VHM, VPL và VRE cũng khởi sắc với mức tăng khoảng 1,7%.

Xét theo ngành, ngân hàng là nhóm đóng vai trò dẫn dắt. Toàn bộ cổ phiếu thành phần của nhóm này chốt phiên trên tham chiếu. EIB đứng đầu khi chạm trần 21.700 đồng và ghi nhận khối lượng dư mua 13,4 triệu cổ phiếu. Các mã đầu ngành như VCB, CTG, BID, HDB, MBB, VPB đều tăng hơn 2%.

Nhóm chứng khoán cũng có trạng thái hưng phấn. VIX và SSI chia nhau hai vị trí dẫn đầu khi lần lượt tăng 4,7% và 4,2%. Các cổ phiếu vốn hóa vừa và nhỏ của nhóm này đều tích lũy hơn 1% so với tham chiếu.

Ở nhóm thép, HPG tăng 1% lên gần 27.000 đồng, nằm trong nhóm những cổ phiếu tác động tích cực nhất đến tâm lý thị trường.

Dầu khí là nhóm hiếm hoi ghi nhận trạng thái phân hóa mạnh. Trong khi BSR, PVT, POW, PVD đồng thuận với xu hướng thị trường thì hai mã đầu ngành lội ngược dòng. PLX và GAS lần lượt mất 3% và 5,3%, cùng góp mặt trong số 10 mã ảnh hưởng tiêu cực đến VN-Index.

Thanh khoản sàn TP HCM hôm nay cải thiện mạnh so với phiên trước, đạt hơn 31.200 tỷ đồng. Rổ vốn hóa lớn chiếm hơn phân nửa trong số này. MBB có giá trị khớp lệnh đột biến với hơn 3.000 tỷ đồng, bỏ xa các cổ phiếu xếp sau như SHB, MWG, HDB và VIC.

Nhà đầu tư nước ngoài giao dịch hứng khởi trong phiên giữa tuần. Nhóm này giải ngân hơn 5.140 tỷ đồng, trong khi chỉ bán ra khoảng 3.000 tỷ đồng. Giá trị mua ròng tương ứng 2.086 tỷ đồng, cao nhất trong hơn hai tháng trở lại đây. MBB là tâm điểm giải ngân của khối ngoại với gần 49 triệu cổ phiếu.

Phương Đông