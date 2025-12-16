VN-Index tăng mạnh nhất một tháng

VN-Index đột ngột đảo chiều từ giảm mạnh sang tăng 33 điểm trong buổi chiều, qua đó cắt chuỗi điều chỉnh 5 phiên liên tiếp.

Trước phiên giao dịch hôm nay, phần lớn công ty chứng khoán dự báo chỉ số đại diện cho sàn TP HCM có thể xuất hiện nhịp hồi phục kỹ thuật sau chuỗi điều chỉnh mạnh. Tuy nhiên, thực tế phiên sáng diễn ra ngược lại khi chỉ số tiếp tục giảm sâu và có lúc mất hơn 17 điểm, thủng mốc 1.630 điểm.

Sau giờ nghỉ trưa, áp lực xả hàng vơi dần giúp VN-Index đảo chiều nhanh chóng. Chỉ số liên tục nới rộng biên độ và có thời điểm cao hơn tham chiếu 43 điểm. Trong phiên khớp lệnh xác định giá đóng cửa, biên độ tăng thu hẹp còn 33 điểm, chốt phiên tại 1.679 điểm. Đây là phiên tăng mạnh nhất kể từ đầu tháng 11 đến nay.

Sắc xanh bao trùm sàn TP HCM với 253 mã tăng, gấp 4 lần số lượng mã giảm. Rổ vốn hóa lớn cũng có 26 cổ phiếu đóng cửa trên tham chiếu, trong đó HDB chạm giá trần.

Hai cổ phiếu liên quan đến Tập đoàn Vingroup gồm VHM và VPL dẫn đầu danh sách những mã tác động tích cực nhất đến thị trường, đóng góp tổng cộng 5 điểm cho VN-Index. Phần lớn cổ phiếu còn lại trong danh sách này thuộc nhóm ngân hàng, dầu khí và bán lẻ.

Xét theo ngành, ngân hàng có trạng thái giao dịch hưng phấn nhất. Bên cạnh HDB, nhóm này còn ghi nhận Eximbank tăng hết biên độ lên 21.550 đồng. Các mã vốn hóa lớn khác như TCB, MBB, VPB, CTG, VIB có mức tăng dao động 2-3%. SHB là cổ phiếu kém khả quan nhất trong phiên hôm nay khi đóng cửa tại tham chiếu 15.900 đồng.

Ở nhóm chứng khoán, VND tăng trần và dư mua hơn 2,8 triệu cổ phiếu. SSI, VIX, ORS lần lượt xếp sau khi đều tích lũy trên 4% so với tham chiếu. VCK, cổ phiếu của Công ty Chứng khoán VPS vừa niêm yết trên sàn TP HCM sáng nay, lội ngược dòng thị trường khi giảm đến 15,3%, từ 60.000 đồng xuống 50.800 đồng.

Sắc xanh cũng đồng thuận ở cổ phiếu bất động sản. VPL, KDH, CII cùng chạm trần, còn các mã vốn hóa vừa và nhỏ như DXG, SCR, HDG, NLG tăng 3-6%. Cổ phiếu của Quốc Cường Gia Lai là mã duy nhất chịu áp lực xả hàng quyết liệt trong nhóm này khi giảm hết biên độ xuống 17.500 đồng và dư bán hơn 5 triệu đơn vị.

Các nhóm ngành có quy mô vốn hóa nhỏ hơn như thép, dầu khí, bán lẻ, hàng không... đều diễn biến tích cực với mức tăng phổ biến từ 1-3%.

Dòng tiền nhanh chóng quay lại thị trường trong phiên chiều giúp thanh khoản hôm nay đạt gần 24.500 tỷ đồng, tăng 6.000 tỷ đồng so với đầu tuần. DGC, mã vốn hóa lớn duy nhất giảm sàn, đứng đầu về giá trị khớp lệnh với hơn 1.600 tỷ đồng. Các cổ phiếu đầu ngành chứng khoán, ngân hàng và thép như VIX, SSI, SHB, HPG lần lượt đứng sau trong bảng xếp thanh khoản.

Nhà đầu tư nước ngoài giao dịch giằng co. Nhóm này giải ngân 3.588 tỷ đồng, trong khi bán ra 3.594 tỷ đồng. Khối ngoại tiếp tục rót tiền vào cổ phiếu HPG, BSR và rút mạnh khỏi MBB, SHB, TCH.

Phương Đông