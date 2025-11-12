VN-Index tăng mạnh nhất một tháng

Tâm lý thận trọng của nhà đầu tư trong nước được "cởi trói" sau phiên hồi phục giữa tuần giúp VN-Index tăng tiếp 38 điểm, lấy lại mốc 1.600 điểm.

Chỉ số đại diện cho sàn TP HCM giao dịch trong sắc xanh suốt phiên và không ngừng nới rộng biên độ tăng. Dòng tiền đổ vào thị trường mạnh mẽ trong những phút cuối giúp chỉ số vọt lên 38 điểm, đóng cửa gần 1.632 điểm. Đây là phiên tăng mạnh nhất trong vòng một tháng trở lại đây.

Rổ vốn hóa lớn tiếp tục là động lực chính giúp thị trường hồi phục mạnh sau đợt điều chỉnh sâu. VN30 tăng đến 51 điểm nhờ 29 trong số 30 cổ phiếu thành phần đóng cửa trên tham chiếu.

Theo thống kê của Công ty Chứng khoán VNDirect, trong số 10 mã đóng góp nhiều nhất cho phiên tăng hôm nay có ba đại diện của nhóm Vingroup. VRE tăng 5,6%, còn VIC và VHM lần lượt tích lũy 5% và 4%. Những đại diện còn lại trong danh sách này chủ yếu là các mã đầu ngành ngân hàng.

Ngân hàng cũng là nhóm ghi nhận trạng thái tăng đồng thuận nhất. Trừ OCB giữ nguyên tham chiếu, toàn bộ cổ phiếu ngành này đều biến động theo hướng tích cực. TCB dẫn đầu biên độ tăng giá với 4%, sau đó đến SSB, EIB và SHB đều hơn 3%.

Sắc xanh cũng bao trùm nhóm bất động sản. NVL và CII hôm nay cùng đóng cửa tại giá trần và không có bên bán vào cuối phiên. Các mã vốn hóa vừa và nhỏ như PDR, HDG, KDH, DXS, LDG cũng tăng trên 3% so với tham chiếu.

Nhà đầu tư gom mạnh cổ phiếu thép, giúp toàn bộ nhóm này chốt phiên trong sắc xanh. Thị giá NKG tăng 4%, còn HPG và HSG lần lượt có thêm 1,5% và 1,2%.

Sau nhịp điều chỉnh mạnh đầu tuần, cổ phiếu dầu khí cũng lấy lại trạng thái hưng phấn. Các mã trụ của nhóm này như PLX, GAS, BSR, PVT đều tăng hơn 1% so với tham chiếu. PVD là cổ phiếu duy nhất ngược dòng khi mất 0,2%.

Dòng tiền rót mạnh vào thị trường trong những phút cuối giúp thanh khoản đạt hơn 22.000 tỷ đồng, tăng hơn 10% so với hôm qua. Rổ vốn hóa lớn chiếm hơn phân nửa trong số này. SHB đứng đầu về giá trị sang tay với hơn 1.300 tỷ đồng, sau đó đến VIX và SSI.

Trong khi nhà đầu tư nội gom hàng, khối ngoại vẫn tiếp tục bán ra 6 phiên liên tiếp. Nhóm này rút ròng gần 400 tỷ đồng, gấp 5 lần phiên trước. Áp lực xả hàng của nhà đầu tư nước ngoài tập trung vào hai cổ phiếu trụ ngành chứng khoán là VCI và VIX.

Phương Đông