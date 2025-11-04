VN-Index tăng mạnh nhất một tháng

Dòng tiền đột ngột giải ngân trong buổi chiều giúp VN-Index thay đổi trạng thái từ giảm 17 điểm thành tăng 35 điểm, đánh dấu phiên tích lũy mạnh nhất một tháng qua.

Trước phiên hôm nay, hầu hết nhóm phân tích dự báo VN-Index sẽ nối dài chuỗi điều chỉnh mạnh vì áp lực xả hàng chưa có dấu hiệu suy yếu. Nhận định này trùng khớp trong phần lớn thời gian giao dịch khi chỉ số vận động dưới tham chiếu và có thời điểm mất gần 17 điểm, xuống sát 1.600 điểm.

Tuy nhiên, ngay khi VN-Index áp sát vùng hỗ trợ quan trọng, lực cầu đột ngột dâng lên. Hàng loạt cổ phiếu thay đổi trạng thái từ giảm thành tăng trong ít phút, kéo theo chỉ số đảo chiều nhanh chóng.

VN-Index đóng cửa gần 1.652 điểm, tăng 35 điểm so với tham chiếu, đánh dấu phiên tích lũy mạnh nhất một tháng qua. VN30, chỉ số đại diện cho rổ vốn hóa lớn, có thêm 40 điểm để tiệm cận vùng 1.900 điểm.

Sàn TP HCM hôm nay có gần 190 mã tăng, trong đó 22 mã chạm trần. Rổ vốn hóa lớn đóng góp 24 cổ phiếu tăng, áp đảo so với số lượng cổ phiếu giảm.

Nhóm chứng khoán hồi phục mạnh nhất. Hàng loạt cổ phiếu đang giảm 4-5% đảo chiều thành tăng hết biên độ. VIX, VCI, VND và SSI cùng đóng cửa tại giá trần với khối lượng dư mua dao động 2-7 triệu đơn vị.

Nhóm bất động sản cũng ghi nhận hàng loạt cổ phiếu chạm trần như DXG, DXS, PDR, CII và VRE. Hầu hết những cổ phiếu này đã chịu áp lực điều chỉnh mạnh 2-3 phiên trước đó. Một số cổ phiếu vốn hóa vừa và lớn như KDH, NLG, VIC, VHM có mức tăng khiêm tốn hơn, dao động 1,5-5%.

Ở nhóm ngân hàng, VPB giao dịch hưng phấn nhất khi chốt phiên tại mức trần 29.500 đồng. Các mã vốn hóa lớn như TCB, VIB, STB và CTG đều chuyển từ giảm thành tăng trên 3%.

Toàn bộ cổ phiếu ngành thép đóng cửa tại tham chiếu hoặc tăng trên 1%. HPG, cổ phiếu đầu ngành này, tích lũy gần 3% lên 26.750 đồng.

Ở chiều ngược lại, một số cổ phiếu thuộc nhóm hàng không, dầu khí, phân bón và cảng biển vẫn chịu áp lực xả hàng khiến giá điều chỉnh 1-2%. Trong rổ vốn hóa lớn, FPT và GAS dẫn đầu về biên độ giảm khi đồng loạt mất 1,6%.

Không chỉ điểm số bùng nổ, thị trường hôm nay còn cải thiện đáng kể về giá trị giao dịch. Thanh khoản sàn TP HCM đạt hơn 33.800 tỷ đồng, tăng khoảng 4.000 tỷ đồng so với phiên đầu tuần. Thị trường có 6 mã khớp lệnh nghìn tỷ, lần lượt là SSI, VIX, SHB, FPT, MWG và HDB.

Nhà đầu tư nước ngoài phát tín hiệu tích cực khi mua ròng hơn 1.200 tỷ đồng. Cụ thể, nhóm này giải ngân tổng cộng 4.800 tỷ đồng và bán ra khoảng 3.600 tỷ đồng.

Sau chuỗi giảm liên tiếp, VIX trở thành tâm điểm hút vốn ngoại với khối lượng mua ròng hơn 12 triệu cổ phiếu. Một số mã ngân hàng như MBB, VPB và ACB cũng được khối ngoại rót vốn mạnh trong phiên hôm nay.

Phương Đông