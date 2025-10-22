VN-Index tăng mạnh hai phiên liên tiếp

Dòng tiền rót mạnh vào thị trường trong những phút cuối giúp VN-Index đảo chiều từ giảm 35 điểm thành tăng 15 điểm, nối dài mạch đi lên hai phiên liên tiếp.

Chỉ số đại diện cho sàn TP HCM mở cửa phiên giữa tuần trong sắc xanh, nhưng sau đó điều chỉnh mạnh bởi áp lực xả hàng một số cổ phiếu vốn hóa lớn. Chỉ số có thời điểm mất 35 điểm và thủng mốc 1.630 điểm.

Một tiếng trước giờ đóng cửa, dòng tiền giải ngân vào vùng giá thấp giúp hàng loạt cổ phiếu chuyển từ giảm thành tăng. VN-Index nhờ đó hồi phục mạnh, chốt phiên tại 1.675 điểm, tích lũy thêm 15 điểm so với tham chiếu.

Sàn TP HCM có khoảng 220 mã tăng, gần gấp đôi số lượng cổ phiếu giảm. Rổ vốn hóa lớn đóng góp 21 mã tăng, trong đó GAS dẫn đầu về biên độ với 5,4%.

Thị trường ghi nhận nhiều nhóm có trạng thái tăng đồng thuận. Toàn bộ cổ phiếu thuộc nhóm dầu khí và phân bón đóng cửa trong sắc xanh. Nhóm bất động sản cũng giao dịch hưng phấn với nhiều mã tăng trên 2% như NLG, CII, DXG, DIG hay PDR.

Trong khi đó, nhóm ngân hàng ghi nhận sự phân hóa mạnh. OCB, LPB, CTG, và TCB cùng tăng hơn 1%. Ngược lại, một số mã vốn hóa lớn và vừa như SHB, STB, EIB, TPB lội ngược dòng thị trường, đóng cửa trong sắc đỏ.

Nhóm chứng khoán diễn biến tương tự. Một số mã trụ như SSI, VCI, VND chốt phiên dưới tham chiếu trong khi HCM, ORS và VIX đảo chiều từ giảm sâu thành tăng 0,3-2%.

Nhóm Vingroup biến động mạnh. VPL tăng 6,6% lên 79.000 đồng, còn VHM và VRE lần lượt tích lũy 1,9% và 20,5%. VIC, cổ phiếu có giá trị vốn hóa lớn nhất thị trường, đảo chiều từ tăng thành giảm còn 203.000 đồng.

Sàn TP HCM hôm nay có hơn 973 triệu cổ phiếu được sang tay thành công, tương ứng khoảng 29.300 tỷ đồng. Rổ vốn hóa lớn chiếm hơn 16.000 tỷ đồng. So với hai phiên đầu tuần, thanh khoản thị trường giảm mạnh bởi dòng tiền chỉ nhập cuộc trong những phút cuối, còn lại phần lớn thời gian giao dịch trong trạng thái thận trọng.

FPT đứng đầu về giá trị khớp lệnh với hơn 1.770 tỷ đồng. SHB, SSI, VIX và MSN lần lượt xếp tiếp theo, cùng đạt hơn 1.000 tỷ đồng.

Sau phiên mua ròng mạnh nhất 3 năm, nhà đầu tư nước ngoài quay lại xả hàng. Nhóm này bán ròng hơn 1.600 tỷ đồng, tập trung vào cổ phiếu HPG, MBB, TCB và CTG.

Phương Đông