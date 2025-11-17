VN-Index tăng mạnh đầu tuần

VN-Index tăng gần 19 điểm trong phiên đầu tuần nhờ lực cầu lan tỏa khắp các nhóm ngành trụ cột như ngân hàng, chứng khoán và bất động sản.

VN-Index duy trì sắc xanh suốt phiên giao dịch, dù nhiều thời điểm giằng co mạnh và thu hẹp biên độ về gần tham chiếu. Chỉ số đóng cửa tại 1.654 điểm, nối dài mạch tăng hai phiên liên tiếp để củng cố xu hướng hồi phục ngắn hạn.

Sàn TP HCM hôm nay có gần 230 mã tăng, trong khi mã giảm là 86. Sắc xanh áp đảo trong rổ vốn hóa lớn với 28 mã đóng cửa trên tham chiếu, còn bên giảm chỉ có hai đại diện là VNM và DGC.

Theo thống kê của Công ty Chứng khoán VNDirect, cổ phiếu Vingroup đóng góp nhiều nhất cho phiên đầu tuần khi tăng gần 3% lên 217.000 đồng. Vùng giá hiện tại thấp hơn đỉnh lịch sử chưa đến 4%.

Phân theo ngành, bất động sản diễn biến hưng phấn nhất khi hầu hết cổ phiếu thành phần tăng hơn 3%. LDG và NVL cùng chốt phiên tại giá trần, dư mua lần lượt 2,8 triệu và 6,6 triệu cổ phiếu. Một số mã đầu ngành như VIC, VHM, NLG, KDH tích lũy 1-3% so với tham chiếu.

Ở nhóm ngân hàng, toàn bộ cổ phiếu niêm yết trên sàn TP HCM đóng cửa trong sắc xanh. EIB dẫn đầu biên độ tăng với 3,7%, sau đó đến MSB, SSB, STB và SHB. Các mã trụ như VCB, CTG, BID, TCB tăng khiêm tốn hơn, không quá 1%.

Nhiều cổ phiếu chứng khoán cũng dậy sóng sau nhịp điều chỉnh mạnh. TCX của Techcom Securities chốt phiên tại 45.100 đồng, cao hơn tham chiếu 2%. SSI, VIX, HCM và VCI đều tích lũy khoảng 1,3%.

Lực mua lan tỏa khắp các nhóm ngành giúp thanh khoản thị trường nhích nhẹ so với cuối tuần trước, lên 21.500 tỷ đồng. Rổ vốn hóa lớn đóng góp hơn 10.500 tỷ đồng. SHB là cổ phiếu duy nhất đạt giá trị giao dịch nghìn tỷ, bỏ xa các mã xếp sau như HPG, VIC và VIX.

Theo nhóm phân tích Công ty Chứng khoán Yuanta, thị trường đang trong giai đoạn tích lũy ngắn hạn và chỉ số chưa vượt kháng cự 1.655 điểm nên thanh khoản có thể tiếp tục duy trì ở mức thấp. Tuy nhiên, triển vọng ngắn hạn của thị trường dần tích cực hơn và rủi ro điều chỉnh đang giảm dần.

Tín hiệu kém khả quan trong phiên đầu tuần là nhà đầu tư nước ngoài kéo dài chuỗi bán ròng 9 phiên liên tiếp. Hôm nay, nhóm này giải ngân chưa đến 2.100 tỷ đồng trong khi bán ra xấp xỉ 2.950 tỷ đồng. Áp lực bán tập trung nhiều vào cổ phiếu Sacombank, VNDirect, MB và Vincom Retail.

Dự báo về thị trường chứng khoán tuần này, chuyên gia của MBS cho rằng nền tảng vĩ mô ổn định và các chính sách hỗ trợ tăng trưởng kinh tế được đẩy mạnh là động lực chính giúp VN-Index hồi phục. Nếu đóng cửa trên 1.630 điểm vào cuối tuần này, chỉ số có khả năng cao trở lại vùng 1.700 điểm trong thời gian tới. Ngược lại, nếu thủng mốc 1.580 điểm cùng thanh khoản đột biến, rủi ro điều chỉnh sâu sẽ xuất hiện.

MBS cho rằng nhà đầu tư có thể nâng tỷ trọng nắm giữ cổ phiếu trên 50%. Danh mục được khuyến nghị tập trung vào những cổ phiếu đã giảm sâu của ngành chứng khoán, ngân hàng, bất động sản và công nghệ.

Phương Đông