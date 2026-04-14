VN-Index tăng mạnh ba phiên liên tiếp

Chứng khoán phát tín hiệu hồi phục rõ nét hơn khi VN-Index tăng 17 điểm, lên 1.775 điểm và thanh khoản nhích nhẹ lên gần 23.500 tỷ đồng.

Thị trường chứng khoán nối dài trạng thái hưng phấn khi dòng tiền tiếp tục tìm đến các cổ phiếu vốn hóa lớn. Chỉ số đại diện cho sàn TP HCM duy trì sắc xanh suốt phiên, có lúc tăng gần 30 điểm và vượt 1.780 điểm. Biên độ tăng sau đó thu hẹp còn 17 điểm, đóng cửa quanh vùng kháng cự ngắn hạn.

Đây là phiên tăng thứ ba liên tiếp, giúp chỉ số tích lũy tổng cộng 40 điểm.

Trong báo cáo thị trường tuần này, nhóm phân tích Công ty Chứng khoán Kafi cho rằng xu hướng ngắn hạn nghiêng về tích lũy và hồi phục. Nếu vượt 1.760 điểm với thanh khoản duy trì ở mức cao, chỉ số có thể mở rộng nhịp hồi phục lên trên 1.800 điểm. Dòng tiền luân chuyển giữa các nhóm ngành cho thấy quá trình hấp thụ lực cung đang diễn ra, củng cố kịch bản thiết lập nền giá mới thay vì điều chỉnh sâu.

Dù vậy, nhóm phân tích Kafi vẫn khuyến nghị nhà đầu tư hạn chế mua đuổi trong các nhịp tăng mạnh, thay vào đó nên chờ thị trường điều chỉnh để giải ngân.

Trong phiên hôm nay, sàn TP HCM có hơn 170 mã tăng, áp đảo so với 135 mã giảm. Rổ vốn hóa lớn cũng thoát khỏi tình trạng "xanh vỏ đỏ lòng", tức chỉ số tăng nhưng số lượng cổ phiếu giảm chiếm ưu thế. VN30 hôm nay tăng trên 20 điểm nhờ có 21 mã đóng cửa trên tham chiếu, gấp gần 3 lần số lượng mã giảm.

VIC vẫn đứng đầu danh sách những cổ phiếu tác động tích cực nhất đến VN-Index với 9 điểm. Cổ phiếu này tăng thêm 3,4%, vượt 165.000 đồng. Các mã còn lại trong danh sách này có VHM, HPG, TCX, ACB, HDB...

Nhà đầu tư theo dõi bảng giá điện tử tại Công ty Chứng khoán Kafi, tháng 4/2026. Ảnh: Quỳnh Trần

Xét theo ngành, cổ phiếu ngân hàng diễn biến khởi sắc nhất dù biên độ tăng không lớn. VPB và ACB là hai đại diện trong nhóm vốn hóa lớn có mức tăng hơn 1%, còn HDB, SHB, TPB, TCB, CTG... dao động 0,5-1% so với tham chiếu. Ngược lại, nhóm này cũng có một số mã điều chỉnh mạnh như STB, MSB, VIB.

Ở nhóm dầu khí, sắc đỏ bao trùm. Hai mã trụ gồm GAS và PLX lần lượt mất 1,7% và 1,4%, còn BSR điều chỉnh xấp xỉ 4% sau phiên hưng phấn đầu tuần.

Nhóm bất động sản hôm nay có sự phân hóa mạnh. QCG đứng đầu biên độ giảm với 2,8%, xuống dưới 14.000 đồng. Cổ phiếu của nhiều chủ đầu tư khác như Novaland, Nam Long, An Gia, Phát Đạt cũng đóng cửa trong sắc đỏ. Ở chiều ngược lại, nhóm Vingroup, TTC Land và DIC Corp nâng đỡ thị trường.

Thanh khoản sàn TP HCM hôm nay gần 23.500 tỷ đồng, tăng 1.000 tỷ đồng so với phiên trước. HPG và SHB hút mạnh dòng tiền khi giá trị khớp lệnh lần lượt đạt 1.760 tỷ đồng và 1.480 tỷ đồng.

Ngoài tăng 3 phiên liên tiếp, thị trường còn phát tín hiệu tích cực khi nhà đầu tư nước ngoài trở lại mua ròng. Nhóm này giải ngân hơn 2.300 tỷ đồng, trong khi bán ra khoảng 2.160 tỷ đồng. Lực mua tập trung vào cổ phiếu Hòa Phát và MBBank.

Phương Đông