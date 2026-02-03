VN-Index tăng lại sau nhịp bán tháo

Sau nhịp điều chỉnh mạnh đầu tuần, VN-Index hôm nay khởi sắc trở lại với mức tăng gần 7 điểm nhờ các cổ phiếu vốn hóa vừa và nhỏ.

VN-Index mở cửa phiên giao dịch 3/2 trong sắc đỏ, nhưng nhanh chóng trở lại tham chiếu. Chỉ số đại diện cho sàn TP HCM có thời điểm nới rộng biên độ tăng lên 20 điểm, sau đó thu hẹp bởi áp lực bán cục bộ trong rổ vốn hóa lớn.

Chỉ số chốt phiên tại 1.813 điểm, tăng 7 điểm so với tham chiếu, trong khi VN30 tiếp tục giảm và thủng mốc 2.000 điểm. Diễn biến này trùng khớp với dự báo của nhiều công ty chứng khoán khi cho rằng áp lực bán tháo hôm qua là cơ hội để nhà đầu tư rót tiền vào những cổ phiếu có câu chuyện tăng trưởng hoặc hưởng lợi từ tính chất mùa vụ, qua đó đẩy VN-Index đi lên.

Sắc xanh hôm nay áp đảo trên sàn TP HCM với hơn 190 mã tăng, còn mã giảm chưa đến 130. Cảng biển là nhóm ngành có trạng thái đồng thuận nhất khi các cổ phiếu thành phần cùng chốt phiên trên tham chiếu. Trong đó, GMD của hãng tàu Gemadept tăng hết biên độ lên gần 73.000 đồng.

Nhóm chứng khoán cũng có tín hiệu khởi sắc với hầu hết cổ phiếu tăng điểm. VIX, VDS, VND và VCK tích lũy 1,2-3,7%. Ở chiều ngược lại, VPX là đại diện duy nhất chốt phiên trong sắc đỏ nhưng biên độ chưa đến 1%.

Nhóm phân bón và hóa chất cũng được bao phủ bởi sắc xanh. Hai trụ cột gồm DPM và DGC đều tăng khoảng 1%.

Ngân hàng, nhóm trụ của thị trường, phân hóa mạnh. EIB đứng đầu biên độ tăng điểm với hơn 4%, sau đó đến MBB, CTG, TPB, VCB dao động 0,4-1,5%. BID và LPB chịu áp lực xả hàng quyết liệt khiến giá đảo chiều từ tăng thành giảm hơn 1%.

Giá trị khớp lệnh sàn TP HCM đạt hơn 33.000 tỷ đồng, chênh lệch không nhiều so với phiên đầu tuần. MBB dẫn đầu bảng xếp hạng thanh khoản với hơn 1.400 tỷ đồng, sau đó đến VIC và VCB đều hơn 1.000 tỷ đồng.

Nhà đầu tư nước ngoài hôm nay bán hơn 5.100 tỷ đồng trong khi giải ngân xấp xỉ 4.500 tỷ đồng, đồng nghĩa giá trị bán ròng hơn 600 tỷ đồng. Đây là phiên thứ hai liên tiếp khối ngoại xả hàng trên sàn TP HCM.

Theo nhóm phân tích Công ty Chứng khoán Vietcombank, diễn biến thị trường hiện tại là cơ hội để nhà đầu tư cân nhắc lướt sóng T+ ở những cổ phiếu đang hút tiền mạnh và có vận động tích cực so với mặt bằng thị trường. Nhóm này gợi ý 3 nhóm cổ phiếu tiềm năng gồm bán lẻ, xuất nhập khẩu và ngân hàng.

Phương Đông