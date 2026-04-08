VN-Index tăng kỷ lục

VN-Index tăng 79 điểm, cao nhất từ trước đến nay theo giá trị tuyệt đối, bởi tâm lý hưng phấn của nhà đầu tư khi FTSE Russell xác nhận lộ trình nâng hạng chứng khoán Việt Nam.

VN-Index vận động suốt phiên hôm nay trong sắc xanh và liên tục nới rộng biên độ tăng bởi lực cầu đột biến. Chỉ số đóng cửa với mức tăng 79 điểm, đánh dấu phiên khởi sắc nhất lịch sử chứng khoán Việt Nam tính theo điểm số tuyệt đối.

Xét theo giá trị tương đối, đây là phiên tăng mạnh nhất một năm. Lần gần nhất chỉ số tăng trên mức này là ngày 10/4/2025 khi thị trường hồi phục 6,77% (tương ứng 74 điểm) sau nhịp điều chỉnh liên tục vì thông tin thuế đối ứng của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Diễn biến hôm nay trùng khớp với dự đoán của nhiều nhóm phân tích trong nước. Trước phiên giao dịch, ông Tyler Nguyễn Mạnh Dũng, Giám đốc cấp cao Nghiên cứu chiến lược thị trường, Công ty Chứng khoán HSC cho rằng bối cảnh hiện tại tương đối thuận lợi bởi ngoài việc được FTSE Russell xác nhận nâng hạng, thị trường còn đón tin tích cực khi xung đột Trung Đông cũng dần hạ nhiệt. Theo ông, nhịp điều chỉnh gần đây chưa quá sâu, nhưng đủ tạo nền cho một đợt tăng mạnh.

Phiên tăng hôm nay đưa VN-Index lên 1.756 điểm, mức cao nhất trong một tháng qua. Chỉ số đại diện cho sàn TP HCM hiện còn cách đỉnh lịch sử khoảng 150 điểm, tương đương 8%.

Thị trường chứng khoán được bao trùm trong sắc xanh với 322 cổ phiếu đóng cửa trên tham chiếu, gấp 12 lần số lượng cổ phiếu giảm. Rổ vốn hóa lớn có 29 mã tăng, trong đó 7 cổ phiếu chạm trần.

Theo ước tính của Công ty Chứng khoán VNDirect, hai mã trụ thuộc nhóm Vingroup là VIC và VHM đóng góp cho phiên hôm nay gần 27 điểm.

Phân theo ngành, chứng khoán có trạng thái hưng phấn nhất. Toàn bộ cổ phiếu thành phần của nhóm này tăng điểm, trong đó SSI, VND, VIX, TCX và VDS đóng cửa tại giá trần và "trắng bên bán" vào cuối phiên.

Nhóm ngân hàng có TCB và STB chạm trần, còn lại chủ yếu tích lũy 3-5% so với tham chiếu. LPB là cổ phiếu duy nhất trong nhóm này lội ngược dòng thị trường khi mất 1%, xuống 47.500 đồng.

Cổ phiếu của nhiều chủ đầu tư bất động sản lớn như NVL, DXG, NLG, KDH cũng tăng vọt. Các mã vốn hóa nhỏ hơn trong nhóm này chủ yếu dao động 3%.

Giá dầu thế giới giảm mạnh khi Mỹ và Iran thỏa thuận ngừng bắn, nhưng cổ phiếu dầu khí vẫn đi lên nhờ thông tin nâng hạng. Các mã đầu ngành như GAS và PLX lần lượt tích lũy 3,4% và 4,9% so với tham chiếu, còn BSR, PVT, PVD dao động 2-5%.

Tâm lý hưng phấn của nhà đầu tư trong nước đẩy thanh khoản thị trường nhảy vọt. Giá trị khớp lệnh hôm nay đạt gần 35.000 tỷ đồng, gấp đôi so với phiên trước, đồng thời là mức cao nhất trong khoảng một tháng qua. Dòng tiền tập trung nhiều vào các mã trụ của từng ngành như SSI, VIX (chứng khoán); HPG (thép); FPT (công nghệ); VCB, MBB (ngân hàng).

Tín hiệu bi quan duy nhất là khối ngoại tiếp tục bán ròng 4 phiên liên tiếp. Giá trị rút ròng hôm nay hơn 650 tỷ đồng. Tuy nhiên, một số chuyên gia phân tích cho rằng đây là sự "thay máu" nhà đầu tư trong giai đoạn chuẩn bị nâng hạng thị trường. Các quỹ đầu tư chuyên biệt vào thị trường cận biên phải tái cơ cấu danh mục, bù lại dòng tiền từ các quỹ tập trung vào thị trường mới nổi sẽ đến khi quyết định nâng hạng chính thức có hiệu lực từ 21/9.

Phương Đông