VN-Index tăng hơn 53 điểm

Dòng tiền trở lại cổ phiếu vốn hóa lớn sau nhịp điều chỉnh sâu giúp VN-Index có phiên tăng mạnh nhất 4 tháng qua.

Trước phiên giao dịch hôm nay, nhiều công ty chứng khoán khuyến nghị nhà đầu tư hạ tỷ trọng cổ phiếu bởi VN-Index được dự báo nối dài nhịp giảm mạnh. Nhận định này chỉ trùng khớp vào nửa phiên sáng, khi chỉ số giao dịch trong sắc đỏ bởi áp lực bán tiếp tục xuất hiện ở nhóm ngân hàng. Tuy nhiên, trước giờ nghỉ trưa, chỉ số bật mạnh và dần nới rộng biên độ tăng khi dòng tiền ồ ạt trở lại thị trường.

Càng về cuối phiên, đà tăng càng được củng cố. VN-Index sau đó đóng cửa sát 1.668 điểm, đánh dấu phiên tăng mạnh nhất trong vòng 4 tháng qua tính theo giá trị tuyệt đối (53 điểm) lẫn tương đối (3,32%).

Rổ vốn hóa lớn là động lực giúp thị trường hồi phục mạnh sau 2 phiên điều chỉnh. Toàn bộ cổ phiếu của rổ VN30 đóng cửa trên tham chiếu, trong đó 4 mã chạm trần. Chỉ số đại diện cho rổ này tăng đến 66 điểm, tương đương 3,7%.

Lực cầu cổ phiếu vốn hóa lớn lan ra diện rộng, giúp thị trường được bao phủ bởi sắc xanh. Sàn TP HCM hôm nay có gần 300 cổ phiếu tăng, trong đó 21 mã chốt phiên tại giá trần. Số lượng cổ phiếu giảm chỉ 45 mã.

VHM đóng góp nhiều nhất cho phiên hôm nay. Cổ phiếu này tăng hết biên độ lên 105.200 đồng và đóng cửa trong trạng thái không có bên bán.

Xét theo ngành, nhóm ngân hàng lấy lại trạng thái hưng phấn nhất. Tất cả cổ phiếu thuộc nhóm này tăng điểm, trừ KLB và VBB - hai cổ phiếu giao dịch trên thị trường UPCoM. SHB và MSB dẫn đầu sóng tăng khi cùng chạm giá trần. Các mã vốn hóa lớn như TCB, ACB, CTG, STB cũng tích lũy hơn 3,5%.

Nhóm chứng khoán diễn biến tương tự. Toàn bộ cổ phiếu đảo chiều từ giảm thành tăng, trong đó SSI, VND, VIX và ORS chạm trần.

Sắc xanh cũng phủ khắp nhóm bất động sản, thép, phân bón và dầu khí với mức tăng phổ biến là 4%.

MWG của Thế Giới Di Động hôm nay cũng biến động mạnh, chạm trần 73.600 đồng. Cổ phiếu này xếp thứ 8 trong danh sách những mã tác động tích cực nhất đến VN-Index.

Thanh khoản thị trường đạt 38.380 tỷ đồng, giảm khoảng 10% so với phiên đầu tuần. SSI đứng đầu giá trị sang tay với gần 3.600 tỷ đồng. VPB, SHB, HPG và CII chia nhau các vị trí tiếp theo khi dao động 1.100-1.600 tỷ đồng.

Nhà đầu tư nước ngoài phát tín hiệu tích cực khi ngắt chuỗi bán ròng 13 phiên liên tiếp. Nhóm này vừa trở lại mua ròng 940 tỷ đồng. MSB được nhà đầu tư ngoại gom mạnh với hơn 41 triệu cổ phiếu, sau đó đến CII và SHB.

Phương Đông