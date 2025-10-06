Chỉ số đại diện cho sàn TP HCM có phiên tăng mạnh nhất một tháng, khi 260 mã đóng cửa trên tham chiếu, trong đó gần 8,5% chạm trần.

Chứng khoán tăng đầu tuần nhờ kỳ vọng nâng hạng thị trường, dự kiến được FTSE Russell công bố 8/10 (giờ Việt Nam). Chỉ số bật mạnh sau giờ mở cửa và liên tục nới rộng biên độ. VN-Index tăng gần 50 điểm so với tham chiếu, đóng cửa sát 1.696 điểm, vùng giá cao nhất trong phiên. VN30 - chỉ số đại diện cho rổ vốn hóa lớn - cũng tích lũy 60 điểm để lên mức kỷ lục 1.918.

Sàn TP HCM được bao trùm bởi sắc xanh với 259 mã tăng điểm. Rổ vốn hóa lớn có 29 mã tăng, trong đó 3 cổ phiếu chạm trần. LPB là trường hợp duy nhất lội ngược dòng thị trường khi giảm 1,3% xuống 51.800 đồng.

Xét theo ngành, chứng khoán có trạng thái hưng phấn nhất bởi kỳ vọng hưởng lợi trực tiếp từ thông tin nâng hạng thị trường. Các mã trụ như SSI, VCI, VND, VIX, ORS chạm trần và đóng cửa trong trạng thái không có bên bán.

Ở nhóm ngân hàng, VPB là đại diện duy nhất chốt phiên với mức tăng tối đa, lên 31.550 đồng. TPB, STB, ACB, EIB, HDB, SHB và VIB lần lượt xếp sau với biên độ tăng trên 4%. Các mã vốn hóa đầu ngành như BID, VCB và CTG có mức tăng khiêm tốn hơn, dao động 2,4-3,7%.

Nhóm bất động sản cũng giao dịch hứng khởi. HDG, DIG, PDR đóng cửa tại giá trần. Các mã vốn hóa vừa như NLG, NVL, KDH tích lũy 4-6%.

Các cổ phiếu "họ" Vingroup đều kết thúc phiên tích cực. VRE chạm trần 35.000 đồng, còn VIC và VHM lần lượt tăng 1,8% và 2,7% để nằm trong nhóm 10 mã tác động tích cực nhất đến VN-Index.

Bên cạnh chỉ số tăng vọt, thanh khoản cũng cải thiện. Giá trị giao dịch đạt gần 32.250 tỷ đồng, cao hơn phiên cuối tuần trước gần 8.000 tỷ. Sàn TP HCM có 6 mã đạt thanh khoản nghìn tỷ, lần lượt là SSI, HPG, SHB, VIX, VPB và MBB.

Tín hiệu kém lạc quan hiếm hoi trong phiên là nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục bán ròng. Nhóm này giải ngân 3.125 tỷ đồng, nhưng rút ra gần 5.000 tỷ. Đây là phiên thứ 14 liên tiếp nhà đầu tư nước ngoài xả hàng. Họ tập trung rút vốn khỏi MBB với khối lượng bán ròng hơn 10 triệu cổ phiếu, sau đó đến SHB, HDB, VPB và VRE.

Theo một số nhóm phân tích, thị trường nhiều khả năng sẽ biến động mạnh trong phiên giao dịch ngày mai bởi tâm lý tích cực lan tỏa. Dù vậy, nhà đầu tư được khuyến nghị hạn chế mua đuổi, do thị trường có thể xuất hiện những nhịp điều chỉnh kỹ thuật khi trở lại đỉnh cũ.

Phương Đông