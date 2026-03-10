Sau phiên giảm kỷ lục hơn 115 điểm, dòng tiền quay trở lại "bắt đáy" giúp VN-Index tăng gần 24 điểm.

Chỉ số đại diện cho sàn TP HCM bứt phá từ đầu phiên giao dịch hôm nay. Trong phiên sáng, có thời điểm VN-Index tăng hơn 63 điểm, đạt 1.715 điểm.

Tuy nhiên, đà tăng dần bị thu hẹp từ đầu giờ chiều. Chốt phiên, chỉ số này đóng cửa tại 1.676,73 điểm, tăng 1,45% so với tham chiếu.

Sàn TP HCM (HoSE) có 240 cổ phiếu tăng giá, áp đảo so với 79 mã giảm, còn lại đi ngang. Riêng rổ chỉ số VN30, có 5 cổ phiếu đi lên hết biên độ 7% gồm STB, DGC, HPG, VNM và MBB.

VCB của Vietcombank là cổ phiếu đóng góp lớn vào đà tăng của VN-Index với 5,5 điểm. Mã này tăng 5,4% lên 60.400 đồng. Các mã cũng góp hơn 2 điểm cho thị trường còn có CTG, MBB và HPG.

Trong khi đó, VIC dẫn đầu danh sách cổ phiếu tác động tiêu cực đến thị trường, khi giảm 2,6%, về còn 141.800 đồng một cổ phiếu. Các mã khiến chỉ số giảm hơn 1 điểm gồm GAS, BSR, GVR, PLX.

Xét đến sự đóng góp của từng ngành, ngân hàng là động lực chính tăng trưởng cho thị trường. Nhiều mã như STB, MBB, CTG, ACB, VCB, HDB ghi nhận mức cải thiện trên 4%. Tài nguyên và viễn thông là hai nhóm đi lên mạnh nhất, trên 7%.

Trong khi đó, nhà đầu tư tiếp tục "chốt lời" các cổ phiếu dầu khí. Các mã vốn hóa lớn, có tác động đến VN-Index như BSR, PLX, PVT, GAS, OIL... đều giảm trên 6%. Nhóm bất động sản tiếp tục "mất" 0,83%.

Thanh khoản toàn thị trường đạt gần 45.400 tỷ đồng. Trong đó, tính riêng trên HoSE, tổng số tiền giao dịch là gần 41.500 tỷ đồng, cao nhất trong một tuần trở lại đây. Dòng tiền của nhà đầu tư tập trung vào 3 nhóm ngành ngân hàng, dịch vụ tài chính, bất động sản.

Nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục mua ròng hơn 1.100 tỷ đồng, mức cao nhất một tháng qua.

Trong báo cáo chiến lược tháng 3, Chứng khoán SSI nhận định thị trường vẫn còn tiềm năng tăng trưởng nhờ các yếu tố cơ bản. SSI cho biết một số nhóm vốn hóa lớn như tiêu dùng, vật liệu xây dựng, phân bón, chứng khoán và dầu khí có thể đạt mức tăng trưởng khả quan quý I. Ngoài ra, nhiều ngân hàng, công ty bán lẻ, bất động sản đặt kế hoạch lợi nhuận cải thiện 20-30% sẽ trở thành chất xúc tác cho thị trường năm nay.

Công ty này còn cho biết định giá thị trường hiện tại vẫn hấp dẫn, với P/E năm 2026 là 12,2 lần, thấp hơn mức trung bình 10 năm gần đây là 14 lần.

Trọng Hiếu