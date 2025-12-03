Nhà đầu tư rót tiền vào cổ phiếu ngân hàng giúp VN-Index tăng 6 phiên liên tiếp, lên 1.731 điểm, bất chấp nhiều mã liên quan đến Vingroup giảm sâu.

Một số nhóm phân tích cho rằng chỉ số đại diện cho sàn TP HCM hôm nay có thể điều chỉnh kỹ thuật sau nhịp tăng kéo dài một tuần. Thực tế, chỉ số có thời điểm giao dịch trong sắc đỏ, nhưng diễn biến này không kéo dài lâu.

VN-Index nới rộng biên độ tăng trong phiên chiều nhờ dòng tiền liên tục rót vào cổ phiếu ngân hàng. Chỉ số đóng cửa tại 1.731 điểm, tăng 15 điểm so với tham chiếu. Đây là phiên tăng thứ sáu liên tiếp, giúp chỉ số tích lũy tổng cộng 70 điểm.

Sắc xanh bao trùm sàn TP HCM với 225 cổ phiếu tăng, gấp đôi số lượng cổ phiếu giảm. Rổ vốn hóa lớn diễn biến tương tự với 19 mã tăng, trong khi mã giảm chưa bằng phân nửa.

Theo thống kê của Công ty chứng khoán VNDirect, 8 trong số 10 mã đóng góp nhiều nhất cho phiên tăng hôm nay thuộc nhóm ngân hàng. CTG dẫn đầu khi có thời điểm chạm giá trần 52.400 đồng, sau đó thu hẹp biên độ tăng còn 6%. BID, VCB, VPB, MBB lần lượt xếp sau trong danh sách này khi tăng 2-5%.

Nhóm chứng khoán cũng có trạng thái hưng phấn. VCI đứng đầu về biên độ tăng giá khi đóng cửa tại 34.650 đồng, cao hơn tham chiếu gần 2%. HCM, VND, ORS, SSI... chia nhau các vị trí tiếp theo với mức tăng dao động 0,2-1,8%.

Nhóm bất động sản diễn biến đồng thuận với thị trường. Hầu hết cổ phiếu vốn hóa nhỏ như LDG, NBB, QCG, CII đảo chiều từ giảm thành tăng trên 1,5%. Một số mã vốn hóa vừa như NLG, KDH và NVL cũng tăng hơn 1%.

Đà tăng của chỉ số bị kìm hãm bởi các cổ phiếu "họ" Vingroup. Trừ VHM giữ tham chiếu, 3 mã còn lại đều đóng cửa trong sắc đỏ. Trong đó, VIC chịu áp lực bán mạnh khiến thị giá điều chỉnh 2% xuống 269.400 đồng.

Thanh khoản sàn TP HCM hôm nay đạt hơn 29.500 tỷ đồng, tăng gần 6.000 tỷ đồng so với hôm qua. Đây là mức cao nhất trong một tháng trở lại đây.

Nhà đầu tư tập trung giải ngân vào cổ phiếu vốn hóa lớn, thể hiện qua việc rổ VN30 chiếm hơn 50% thanh khoản thị trường. Toàn sàn có 4 mã đạt giá trị khớp lệnh nghìn tỷ và đều thuộc nhóm vốn hóa lớn là SHB, MBB, MWG, CTG.

Tín hiệu tích cực nhất của thị trường là việc khối ngoại giải ngân gần 6.600 tỷ đồng, trong khi bán ra chưa đến 3.000 tỷ đồng. Giao dịch chủ yếu được thực hiện tại cổ phiếu Vinpearl (VPL) với khối lượng mua ròng hơn 33,5 triệu cổ phiếu. Một số mã khác cũng hút mạnh vốn nhà đầu tư ngoại, như MBB, VPB, SHB và CTG.

Phương Đông