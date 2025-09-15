VN-Index tăng 4 phiên liên tiếp

Dòng tiền đổ vào cổ phiếu thép, ngân hàng, chứng khoán giúp VN-Index hồi phục 4 phiên liên tiếp sau nhịp giảm hơn 70 điểm vào đầu tuần trước.

Trước phiên giao dịch đầu tuần, phần đông công ty chứng khoán nghiêng về kịch bản thị trường sẽ rung lắc mạnh và đóng cửa trong sắc đỏ khi VN-Index đã hồi phục nhiều phiên liên tiếp trên nền thanh khoản thấp.

Tuy nhiên, diễn biến thực tế lại trái ngược. VN-Index duy trì sắc xanh suốt phiên và càng về cuối phiên càng nới rộng biên độ tăng. Dòng tiền đổ mạnh vào các cổ phiếu trụ thuộc nhóm ngân hàng, chứng khoán, đầu tư công... giúp chỉ số tích lũy hơn 17 điểm, đóng cửa sát 1.685 điểm.

Sàn TP HCM có gần 240 mã tăng điểm, gấp 3 số lượng mã giảm. Sắc xanh cũng áp đảo trong rổ vốn hóa lớn với 22 mã đóng cửa trên tham chiếu, trong khi mã giảm là 6.

BID đứng đầu danh sách tác động tích cực nhất đến VN-Index khi tích lũy 3,1%, lên 42.200 đồng. Danh sách này có 2 đại diện khác của nhóm ngân hàng là CTG và TCB. Phần còn lại phân bổ đều ở nhiều ngành như hàng không, chứng khoán, bán lẻ, năng lượng, cao su.

Xét theo nhóm ngành, chứng khoán có trạng thái tăng đồng thuận nhất. Sau thông tin Chính phủ phê duyệt đề án nâng hạng thị trường, hàng loạt cổ phiếu chứng khoán bật mạnh. VIX dẫn đầu khi chạm trần 37.450 đồng, còn VND, VCI, HCM đều tăng trên 1%. SSI, cổ phiếu đầu ngành, sáng nay bị khối ngoại bán mạnh nên giảm điểm nhưng đến cuối phiên đã đảo chiều tăng 0,7%.

Sắc xanh cũng bao trùm nhóm thép với biên độ tăng dao động 0,5-2,8%. HPG có lúc tích lũy 3%, tiến sát mốc 31.000 đồng, nhưng sau đó đối mặt áp lực bán mạnh nên chỉ còn tăng khoảng 1%.

Tương tự, nhóm dầu khí cũng đồng loạt chốt phiên trong sắc xanh. Hai mã trụ là GAS và PLX lần lượt tích lũy 1,1% và 0,4%.

Ở nhóm ngân hàng, mức tăng phổ biến là 1%. Một số cổ phiếu như HDB, MSB, VPB lội ngược dòng thị trường, nhưng biên độ giảm điểm không đáng kể.

Thanh khoản cũng có dấu hiệu cải thiện với hơn 1,24 tỷ cổ phiếu được sang tay, tăng 10% so với cuối tuần trước. Giá trị giao dịch cũng nhích nhẹ lên trên 37.600 tỷ đồng, trong đó rổ vốn hóa lớn đóng góp gần 20.000 tỷ đồng.

Sàn TP HCM có 7 mã đạt thanh khoản nghìn tỷ. HPG dẫn đầu với hơn 2.700 tỷ đồng. VPB đứng thứ hai với hơn 2.000 tỷ đồng, bỏ xa các mã xếp sau như VIX, SSI, SHB và MSN.

Trong lúc thị trường đi lên 4 phiên liên tiếp, nhà đầu tư nước ngoài vẫn không ngừng bán ròng. Nhóm này nối dài chuỗi xả hàng 5 phiên với giá trị rút ròng hơn 1.300 tỷ đồng. FPT chịu áp lực bán mạnh nhất từ khối ngoại với khối lượng ròng hơn 6 triệu cổ phiếu, sau đó đến HPG, MWG, VND và NVL.

Dự báo về diễn biến tuần này, nhóm phân tích của Công ty Chứng khoán MB cho rằng xu hướng ngắn hạn vẫn là tăng dù thị trường tuần này có hoạt động tái cơ cấu danh mục của các quỹ ETF và đáo hạn phái sinh. Các cổ phiếu vốn hóa lớn có khả năng bị ảnh hưởng bởi đợt tái cơ cấu, do đó dòng tiền được dự báo dịch chuyển sang những mã vốn hóa vừa và nhỏ. MBS cho rằng vùng hỗ trợ hiện tại của thị trường là 1.600-1.615 điểm, trong khi ngưỡng cản là 1.694-1.700 điểm, tức cao hơn hiện tại 10-15 điểm.

Phương Đông