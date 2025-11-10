VN-Index sẽ ra sao sau khi thủng mốc 1.600 điểm?

Hầu hết công ty chứng khoán dự báo VN-Index tiếp tục lao dốc, có thể về dưới 1.500 điểm sau khi thủng mốc tâm lý 1.600 điểm trong phiên cuối tuần qua.

Thị trường chứng khoán vừa trải qua tuần giao dịch kém khả quan với hàng loạt chỉ báo đi xuống. VN-Index mất 40 điểm so với tuần trước, đóng cửa tại 1.599 điểm - mức thấp nhất ba tháng. Giá trị sang tay bình quân mỗi phiên cũng giảm gần 10%, đạt khoảng 25.000 tỷ đồng. Dòng tiền nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục rút ra với giá trị bán ròng hơn 2.000 tỷ đồng.

"Mức giảm mạnh đi kèm với áp lực bán chủ động lan tỏa trên diện rộng là một tín hiệu rõ nét cho thấy tâm lý bi quan và thận trọng đang bao trùm toàn thị trường", chuyên gia của Công ty Chứng khoán Vietcombank (VCBS) nhận định.

Xét theo ngành, dòng tiền rời khỏi nhóm ngân hàng để chuyển sang một số nhóm có nền tảng cơ bản ổn định và kỳ vọng hưởng lợi trong giai đoạn tới như thép, dầu khí, sản xuất thực phẩm. Dù vậy, nhìn chung các phiên giao dịch đều có thanh khoản dưới mức trung bình tuần và tháng. Theo nhóm phân tích Công ty Chứng khoán ACB (ABCS), điều này phản ánh sự suy yếu của dòng tiền bắt đáy.

"VN-Index đã dao động trong vùng giá thấp suốt ba tuần qua nhưng dòng tiền mới vẫn chưa có tín hiệu nhập cuộc rõ ràng. Khả năng chỉ số tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh ngắn hạn với vùng hỗ trợ gần nhất quanh 1.560 điểm", nhóm phân tích ACBS dự báo.

Dựa vào phân tích kỹ thuật, nhiều nhóm phân tích khác cũng nghiêng về khả năng thị trường lao dốc trong phiên giao dịch đầu tuần này. Chuyên gia VCBS cho rằng VN-Index sẽ nối dài mạch giảm 3 phiên liên tiếp, sau đó có thể hồi phục quanh vùng 1.580-1.590 điểm bởi RSI (chỉ báo sức mạnh tương đối) chạm mức quá bán.

Nhà đầu tư theo dõi bảng giá điện tử tại một công ty chứng khoán ở TP HCM. Ảnh: Quỳnh Trần

Khoảng một tháng trở lại đây, vùng 1.600-1.620 điểm được phần đông nhà đầu tư và công ty chứng khoán xem là vùng hỗ trợ đáng tin cậy của thị trường. VN-Index đã nhiều lần bật mạnh trở lại sau khi chạm vùng này.

Tuy nhiên, theo chuyên gia của Công ty Chứng khoán Tiên Phong (TPS), phiên giảm sốc cuối tuần rồi cho thấy lực đỡ đang suy yếu. Nếu VN-Index không giữ trụ lại quanh vùng này trong những phiên tới, chuyên gia TPS khuyến cáo nhà đầu tư nên tính tới kịch bản thị trường lùi sâu xuống 1.480-1.500 điểm, tức mất thêm 7% so với hiện tại.

Nhà đầu tư được khuyến nghị nên ưu tiên quản trị rủi ro bằng cách rà soát danh mục và kiên quyết cơ cấu lại, đặc biệt với các khoản đầu tư đã chạm ngưỡng cắt lỗ. "Việc bảo toàn sức mua và duy trì tâm lý ổn định sẽ giúp nhà đầu tư tận dụng tốt hơn những nhịp hồi phục của thị trường để cơ cấu lại danh mục cũng như tìm kiếm lợi nhuận ngắn hạn", chuyên gia của VCBS nói.

Đối với những nhà đầu tư có tỷ trọng tiền mặt lớn và sẵn sàng nắm giữ cổ phiếu dài hạn, việc giải ngân chậm rãi có thể bắt đầu từ tuần sau. Nhóm phân tích của Công ty Chứng khoán Asean gợi ý nhà đầu tư quan sát những cổ phiếu đầu ngành, duy trì triển vọng tăng trưởng lợi nhuận tốt hoặc có câu chuyện hỗ trợ liên quan đến phát triển lĩnh vực kinh doanh mới như AI, tài sản mã hóa.

Với góc nhìn trung hạn, Công ty Chứng khoán Rồng Việt (VDSC) cho rằng môi trường đầu tư quý cuối năm đang xuất hiện nhiều tín hiệu đan xen giữa rủi ro và cơ hội. Từ bên ngoài, thỏa thuận "đình chiến" thương mại tạm thời giữa Mỹ và Trung Quốc cùng hàng loạt hiệp định thương mại song phương được ký có thể góp phần ổn định thương mại toàn cầu, ít nhất đến giữa năm 2026.

Ở trong nước, VDSC cho rằng yếu tố kỹ thuật đáng theo dõi là dư nợ margin lên cao nhất từ trước đến nay. Rủi ro hệ thống chưa đến mức quan ngại khi lượng tiền mặt trong tài khoản nhà đầu tư vẫn tăng và công ty chứng khoán có thêm hạn mức cho vay nhờ tăng vốn, nhưng dư nợ margin cao có thể khiến các nhịp điều chỉnh diễn ra mạnh hơn.

Về triển vọng lợi nhuận, VDSC cho rằng các động lực chủ chốt như kích cầu tiêu dùng nội địa, ổn định xuất khẩu, đẩy mạnh đầu tư công và tăng trưởng tín dụng tiếp tục hỗ trợ tăng trưởng của doanh nghiệp niêm yết. Ước tính lợi nhuận toàn thị trường trong quý IV năm nay tăng khoảng 26% so với cùng kỳ, chủ yếu nhờ đóng góp từ bất động sản, ngân hàng, dịch vụ tài chính.

Dựa trên những yếu tố này, cộng thêm P/E đã giảm về 14,2 lần vào đầu tháng này, VDSC cho rằng vùng dao động hợp lý của chỉ số trong ba tháng tới là 1.427-1.788 điểm.

Phương Đông