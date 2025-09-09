VN-Index ngắt chuỗi giảm sâu

Dòng tiền tập trung vào một số mã vốn hóa lớn như SSI, VPB, SHB giúp VN-Index tăng gần 13 điểm trong những phút cuối, ngắt nhịp điều chỉnh 2 phiên liên tiếp.

Sau 2 phiên điều chỉnh khiến VN-Index mất hơn 70 điểm, nhiều nhóm phân tích quan ngại chỉ số đại diện cho sàn TP HCM giằng co mạnh và đóng cửa trong sắc đỏ. Tuy nhiên, dự báo này chỉ đúng trong phiên sáng khi chỉ số liên tục đảo chiều từ giảm tăng thành giảm và ngược lại. 1.610 điểm là ngưỡng hỗ trợ quan trọng, bởi chỉ số nhiều lần lùi sát về mốc này thì lực mua xuất hiện, qua đó thu hẹp biên độ giảm.

Sau giờ nghỉ trưa, nhà đầu tư dần cởi bỏ tâm lý thận trọng. Chỉ số chủ yếu giao dịch trong sắc xanh và bật mạnh vào phiên khớp lệnh xác định giá đóng cửa (ATC). VN-Index kết phiên tại 1.637 điểm, tăng gần 13 điểm so với tham chiếu.

Chỉ số đi lên nhưng số lượng cổ phiếu tăng và giảm không cách biệt lớn, lần lượt là 168 mã và 130 mã. Hai cổ phiếu trụ thuộc "họ" Vingroup nằm trong nhóm tác động tích cực nhất đến VN-Index. VIC tăng 3,4% lên 129.200 đồng, còn VHM tích lũy thêm 1,4% để vượt mốc 100.000 đồng.

Cổ phiếu ngân hàng hút tiền và trở lại trạng thái hứng khởi. VPB tăng 3,8% lên 32.400 đồng, còn HDB, SHB, EIB, TCB và MSB đều đảo chiều từ giảm thành tăng giá vào cuối phiên.

Tương tự, nhóm chứng khoán phát tín hiệu tích cực sau nhịp điều chỉnh sâu. VIX từ giảm thành tăng 6%, còn SSI và VCI đều tích lũy khoảng 4,5% so với tham chiếu. Một số cổ phiếu vốn hóa nhỏ hơn như HCM, VND, ORS nhích thêm từ 1-3%.

Sàn TP HCM hôm nay chỉ có 1,12 tỷ cổ phiếu được sang tay, tương ứng 31.640 tỷ đồng. Thanh khoản giảm đến 22.000 tỷ đồng so với phiên trước, xuống mức thấp trong gần hai tháng qua. Điều này phản ánh tâm lý thận trọng của nhà đầu tư sau nhịp điều chỉnh mạnh của thị trường.

Sàn TP HCM có 6 mã đạt thanh khoản nghìn tỷ, ít hơn nhiều so với 15-20 mã mỗi phiên trước đây. Dòng tiền tập trung vào các cổ phiếu đầu ngành thép, chứng khoán và ngân hàng. HPG dẫn đầu bảng xếp hạng giá trị giao dịch với 2.100 tỷ đồng, tiếp đến là SSI, VPB, VIX, SHB và TCB.

Sau khi giải ngân quyết liệt trong phiên đầu tuần, khối ngoại quay lại xả hàng. Nhà đầu tư nước ngoài hôm nay bán ròng hơn 870 tỷ đồng, chủ yếu ở HPG, SSI, MBB và VND.

Theo một số nhóm phân tích, VN-Index đang trong giai đoạn biến động mạnh, thể hiện qua biên độ (chênh lệch giữa mức cao nhất và thấp nhất) nhiều phiên lên đến 100 điểm. Thị trường rung lắc mạnh và rủi ro ngắn hạn vẫn ở mức cao nên nhà đầu tư được khuyến nghị chưa nên mua mới.

Phương Đông