VN-Index mất thêm 33 điểm

VN-Index giảm gần 33 điểm, còn VN30 bị "thổi bay" hơn 51 điểm khi áp lực xả hàng chưa có dấu hiệu suy yếu, đặc biệt trong rổ vốn hóa lớn.

Thị trường chứng khoán sáng nay tăng nhẹ sau phiên bán tháo đầu tuần, nhưng diễn biến này không kéo dài lâu. Áp lực xả hàng từ rổ vốn hóa lớn nhanh chóng lan ra diện rộng, khiến thị trường bị nhuộm đỏ. Chỉ số đại diện cho sàn TP HCM đóng cửa tại 1.813 điểm, mức thấp nhất trong 3 tuần qua.

Chỉ số đã mất tổng cộng 66 điểm, tương đương 4%, sau hai phiên điều chỉnh liên tiếp. So với những lần thị trường chịu tác động của xung đột quân sự trong quá khứ, nhịp giảm lần này mạnh hơn và chưa có dấu hiệu kết thúc.

Sàn TP HCM hôm nay có 214 mã chốt phiên dưới tham chiếu, gần gấp đôi số lượng cổ phiếu tăng. Rổ VN30 phân hóa mạnh hơn với 24 mã giảm, gấp bốn lần bên tăng.

Thị trường lao dốc bởi áp lực bán tháo tập trung vào các cổ phiếu "họ" Vingroup. Theo ước tính của Công ty Chứng khoán VNDirect, các mã này khiến VN-Index mất tổng cộng 26 điểm.

VIC và VHM cùng chạm sàn, đóng cửa trong tình trạng không có bên mua. Cả hai đều ghi nhận thanh khoản hơn 1.000 tỷ đồng và dư bán vào cuối phiên. Hai mã còn lại liên quan đến Tập đoàn Vingroup gồm VRE và VPL đều mất 5,2% so với tham chiếu.

Phân theo ngành, áp lực xả hàng tập trung nhiều nhất vào cổ phiếu ngân hàng. Những mã đầu ngành như BID, CTG, TCB, MBB, VPB và VCB đều giảm hơn 2%. Ở chiều ngược lại, LPB và STB là những tín hiệu sáng khi lội ngược dòng thị trường, tăng 1,2% so với tham chiếu.

Cổ phiếu ngành hàng không bị bán mạnh khi chiến sự ảnh hưởng tới một số đường bay. HVN của Vietnam Airlines giảm 4,5%, còn VJC của Vietjet mất xấp xỉ 3%.

Nhóm thép cũng trở thành tâm điểm xả hàng của nhà đầu tư. HPG mất 2,8%, rơi khỏi vùng giá 28.000 đồng. HSG và NKG đều giảm 1,3%.

Dầu khí tiếp tục là trụ đỡ quan trọng cho thị trường. Nhiều mã thành phần sáng nay giảm điểm, nhưng đến cuối phiên lại tăng hết biên độ và đóng cửa trong trạng thái không có bên bán. GAS, PLX, PVT, BSR đều ghi nhận khối lượng chờ mua tại giá trần từ vài trăm nghìn đến hàng triệu cổ phiếu.

Theo khuyến cáo của một số chuyên gia trong nước, xung đột quân sự có thể hỗ trợ cổ phiếu dầu khí, nhưng định giá nhóm này không còn rẻ. Điều này khiến nhà đầu tư dễ rơi vào trạng thái "đu đỉnh".

Thanh khoản sàn TP HCM đạt gần 44.000 tỷ đồng, giảm nhẹ so với mức đột biến 47.000 tỷ đồng trong phiên đầu tuần. Rổ vốn hóa lớn đóng góp hơn 23.000 tỷ đồng trong số đó. Thị trường có 11 cổ phiếu ghi nhận khớp lệnh nghìn tỷ. SSI dẫn đầu với hơn 2.300 tỷ đồng, sau đó đến HPG, BSR và FPT.

Sau hai phiên gom hàng liên tiếp, nhà đầu tư ngoại quay lại xả hàng. Nhóm này bán ra gần 4.500 tỷ đồng, trong khi mua vào chưa đến 3.700 tỷ đồng. Khối ngoại phát tín hiệu cơ cấu danh mục đầu tư theo hướng bán cổ phiếu thép và ngân hàng để tăng tỷ trọng cổ phiếu dầu khí.

Phương Đông