VN-Index giảm mạnh nhất lịch sử

VN-Index mất 115 điểm, mức điều chỉnh mạnh nhất từ trước đến nay tính theo giá trị tuyệt đối, bởi áp lực bán tháo trên diện rộng khi công ty chứng khoán đồng loạt "call margin".

Thị trường chứng khoán Việt Nam xảy ra tình trạng bán tháo ngay phiên đầu tuần, bởi các công ty chứng khoán lẫn cho vay ngoài hệ thống (shadow lenders) đồng loạt call margin. VN-Index mất 90 điểm ngay sau phiên khớp lệnh xác định giá mở cửa (ATO) và không ngừng nới rộng biên độ giảm. Chỉ số đóng cửa với mức giảm 115 điểm, xuống 1.652 điểm, đánh dấu phiên điều chỉnh mạnh nhất lịch sử chứng khoán Việt Nam khi tính theo điểm số. Xét theo giá trị tương đối, 6,5% là mức giảm sâu nhất gần một năm trở lại đây.

Sàn TP HCM có 366 mã giảm, trong đó 233 cổ phiếu mất hết biên độ. Bên tăng chỉ còn 11 mã, chủ yếu là các cổ phiếu vốn hóa nhỏ. Toàn bộ 30 cổ phiếu vốn hóa lớn đều đóng cửa trong sắc đỏ. Dầu khí, nhóm được xem là trụ đỡ của thị trường nhờ hưởng lợi từ giá dầu tăng, cũng bị bán tháo vào cuối phiên.

Thanh khoản tăng vọt đầu phiên bởi áp lực xả hàng ồ ạt. Sau đó, thị trường có lúc rơi vào trạng thái "cạn thanh khoản" do không có dòng tiền giải ngân để hấp thụ lượng lớn cổ phiếu dư bán giá sàn. Tổng giá trị khớp lệnh hôm nay đạt gần 41.000 tỷ đồng, tăng mạnh so với mức 33.000 tỷ đồng trong phiên cuối tuần trước. HPG dẫn đầu về giá trị khớp lệnh với hơn 3.000 tỷ đồng, sau đó đến 4 đại diện ngân hàng gồm STB, MBB, SHB và VCB.

Nhà đầu tư nước ngoài nối dài mạch bán ròng 5 phiên liên tiếp. Nhóm này bán ra gần 4.000 tỷ đồng, trong khi mua vào chưa đến 3.600 tỷ đồng. Tâm điểm xả hàng của khối ngoại là các cổ phiếu đầu ngành ngân hàng.

Ông Tyler Nguyễn Mạnh Dũng, Giám đốc cấp cao Nghiên cứu chiến lược thị trường, Công ty Chứng khoán HSC, cho rằng các lệnh gọi ký quỹ tăng đột biến là nguyên nhân chính khiến thị trường điều chỉnh hơn 100 điểm. Ông Dũng dự đoán nếu không có dòng tiền hấp thụ khối lượng cổ phiếu đang chờ giải chấp tại giá sàn, thị trường ngày mai có thể tiếp tục giảm mạnh.

Đồng quan điểm, ông Lê Vũ Kim Tinh, Giám đốc chi nhánh Công ty Chứng khoán Phú Hưng, nói call margin là tác nhân mạnh nhất, nhưng lý do sâu xa đến từ những thông tin xấu về căng thẳng địa chính trị dồn dập xuất hiện trong hai ngày cuối tuần. Nhịp giảm hôm nay không đến từ yếu tố kỹ thuật hay cơ bản, hoàn toàn bởi thông tin tiêu cực và tâm lý bi quan của nhà đầu tư.

Về mặt kỹ thuật, ông Tinh nhận định mốc 1.600 điểm trở thành ngưỡng tâm lý quan trọng. Nếu áp lực bán tháo suy yếu, thị trường có thể hồi phục trong những phiên tới. Tuy nhiên, nếu xuống dưới ngưỡng này, ông cho rằng kịch bản bi quan nhất là chỉ số giảm về 1.400-1.500 điểm.

Các chuyên gia khuyến nghị nhà đầu tư nên giảm hết mức margin, chỉ giữ lại "tiền tươi thóc thật" để hạn chế rủi ro trong kịch bản thị trường xấu hơn. Đối với nhà đầu tư không dùng đòn bẩy tài chính, ông cho rằng nên tránh tình trạng bán tháo, bởi thị trường thường rất "nhạy" và dễ đảo chiều sau những nhịp điều chỉnh mạnh.

Phương Đông